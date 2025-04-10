大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

日本「大阪．關西萬博會」（世界萬國博覽會，或稱世博、萬博）將於13日開幕，日前透過抽選方式邀請約10萬人參與為期3天的試營運，有幸運獲選者在參觀後提出幾項問題，認為不管是進場安檢或展館入場等候時間都太久，接駁車單程費用不便宜，簡直逼人用走的。

日本網友「うちまる」5日參訪萬博後列出6大問題，首先是進場效率太差，光是行李安檢就花了1小時；入場後想去展館參觀，就算按照預訂時間到達還是要再排1小時才能進去，且由於各展館都需提前預約，但登記報名的截止時間太早，導致沒預約的人幾乎哪都進不去。

此外，由於入場人數多，現場網路直接被塞爆，完全打不開，若是依賴APP內地圖的人根本看不到，最好事先列印或索取紙本地圖；還有會場內接駁車搭一次就要400日圓（約新台幣90元），每次移動要價不斐，她只好選擇走路。而最讓她崩潰的是，萬博會場內有提供電動車租借服務，然而租車的地方只有2個，都在會場兩端，必須特地繞一大圈前往，明明還車點一堆車卻「能看不能動」，無奈喊話「拜託改成手機就能借！」。

真實評價吸引網友討論，希望萬博官方能重視並予以改進，或許官方也收到不少意見回饋，うちまる於6日開心表示入場狀況據說有很大改善，同時也列出她認為很棒的地方，像是巨型的「大屋根迴廊」非常美麗、各展館特色鮮明，免費的休息處、廁所和飲水機都很多，餐廳價位從高到低都有。

最後，她也提醒，由於看地圖、預約場館、入場券等都要依靠手機處理，前往萬博參觀的人務必記得準備「行動電源」隨時保持手機電力。