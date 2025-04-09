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希臘24小時大罷工要求調漲薪資 陸海空交通停擺

中央社／ 雅典9日綜合外電報導

數以千計希臘人今天聚集在首都雅典，要求提高薪資以應對日益高漲的生活成本，為期1天的罷工讓渡輪、飛機及火車運輸停擺。

路透社報導，雅典的飛航管制員、船員、火車工人以及市政府、公車與地鐵員工一同走上街頭抗議。

希臘已脫離2009至2018年的債務危機，這場危機導致政府削減薪資與退休金，以換取價值約2900億歐元的紓困援助。希臘今年的經濟成長率估為2.3%，超越其他歐元區經濟體。

自2019年以來，希臘保守派政府已將每月最低工資累計調漲35%至880歐元。但希臘最大工會指出，食品、電力及住房成本迅速上漲，許多家戶仍難以維持生計。

一位私部門勞工代表今天參加了在雅典憲法廣場（Syntagma Square）舉行的抗議活動，她說：「勞工的薪水只夠我們用到每個月10日或15日，無法支付基本需求，例如住房和食物、教育及健康。」

法新社報導，希臘各地今天有1萬5000多人走上街頭，這是該國今年第2場為期24小時的總罷工；作為示威的一部分，學校、法院、銀行和公家機關也都關閉。

在雅典，警方表示超過1萬人在國會附近聚集，這是公私部門工會採取行動，反對總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）保守派政府的一環。

希臘的公共部門總工會（ADEDY）將「物價高漲」歸咎於「在能源及各種產品與服務領域自由營運的卡特爾（cartels）」。

公共部門總工會還提到，在希臘薪資已「停滯10年」，只有今年成長4%、去年增加1%。

希臘 薪資 雅典

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