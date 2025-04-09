南韓研發真空管高速列車 首爾到釜山只要20分鐘
南韓為了進一步縮短國內交通時間，國土交通部今天表示，將正式開始研發「真空管高速列車」（Hypertube）的懸浮及推進技術，預計在2027年完成開發。若真空管高速列車實際上路，估時速將能達到1200公里，從首爾到釜山僅須時20分鐘。
南韓鐵道技術研究院自2009年開始進行Hypertube的研發計畫，2020年完成縮小模型試驗，模型在接近真空的狀態下時速可達到1019公里；但這項計畫因核心技術開發的先行研究不足，在2022年至2023年兩度未能通過適切性調查。
今年至2027年為止，南韓政府預計投入127億韓元（約新台幣2.9億元）預算，開發核心技術之一的懸浮及推進技術，細部包括Hypertube專用線路、超導電磁系統、安全控制技術及車體設計、製作等。
若Hypertube開發成功，時速預計將能達到1200公里，且受天候影響小。以首爾至釜山路段為例，Hypertube算上起、終站加速及減速的時間，僅須時約20分鐘，約為現行高速列車KTX（1小時52分鐘）的1/5。
國土部表示，希望可以藉由開發Hypertube，實現更環保、更快速的交通方式，並藉此縮小城鄉差距，期許未來能將相關技術輸出，在國際交通市場占據主導地位。
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