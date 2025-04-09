米價居高不下！日本將每月釋出儲備米 直到7月新米流通
日本政府為了平抑米價高漲，今天決定每月釋出緊急儲備米，直到7月新米流通到市面上。根據日本政府統計，3月底每5公斤平均米價已是去年同期的2倍以上。
共同社報導，日本政府為了使米順暢流通與穩定米價，2月決定拍賣2波、總共21萬公噸的政府儲備米，3月底起部分儲備米已經在超市上架。
儘管如此，米價依舊居高不下，根據日本政府農林水產省統計，3月24日至3月30日全國超市販售的每5公斤平均米價達4206日圓（約新台幣973元），為連續13週上漲之外，這個價格已經是去年同期的2倍以上。
日本首相石破茂今天在首相官邸會晤農林水產大臣（相當於農業部長）江藤拓，並下達指示，以進一步因應這種狀況。
江藤拓會後向媒體表示，「將透過釋出儲備米緩解米不足的狀況」，未來也會請流通業者配合抑制米價上漲的措施。
日本政府計劃4月底開放業者競標第3波、共10萬公噸的儲備米，未來將觀察市場狀況等因素，判斷5月之後釋出的規模。
石破茂本月1日在記者會上表示，會關注米價動向，當作因應物價高漲措施的一環，並透露有意擴大釋出儲備米。
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