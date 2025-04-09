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日本高齡櫻花樹成隱憂…AI工具助判斷樹齡和健康 數據價值百萬

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本櫻花花海遠近馳名，但許多樹齡都達7、80年，早過了開花巔峰。 路透社
日本櫻花花海遠近馳名，但許多樹齡都達7、80年，早過了開花巔峰。 路透社

日本櫻花花海遠近馳名，但許多樹齡都達7、80年，早過了開花巔峰。現在一款人工智慧（AI）工具可透過照片進行「診斷」，或許有助於替後代子孫保存這個有著粉白相間花瓣的嬌嫩花朵。

日本當地民眾和遊客都熱切期待著「櫻花」季的到來，盛開的櫻花代表春天的開始。但許多櫻花樹的樹齡已達70至80年，早就超過最佳綻放時期。

這意味櫻樹樹齡愈高，維護費用也愈高。

法新社報導，為了協助當局找出狀況不佳的櫻樹，日本釀酒業大廠麒麟（Kirin）研發出一款名叫「櫻花AI相機」（Sakura AI Camera）的工具，當民眾用手機拍照、上傳網路，這款工具就能根據照片判斷樹齡和健康狀況。

在專家協助下，用5000張櫻樹照片完成訓練的「櫻花AI相機」，可將樹況進行5級評分，從「非常健康」到「令人擔心」不等。目前這項評分系統僅有日文版。

自上個月推出以來，「櫻花AI相機」已收集約2萬張照片，相關診斷數據都在網路上，免費供地方當局使用。

說這些數據價值百萬可能一點也不為過。

目黑川是東京最負盛名賞櫻地點。根據當地資料，重種一棵櫻樹的成本約100萬日圓（約新台幣23萬）。

協助監督管理「櫻花AI相機」的日本樹木醫會東京都分部部長和田博幸表示，希望這個AI工具能協助，研究部分櫻樹樹況不佳的環境因素。

他把部分原因歸咎於環境變遷。他告訴法新社：「我非常憂心，環境變化通常是漸進的，如今卻很明顯。」

「有些影響來自高溫，有些當然是雨水不足。」他說：「而這些樹的樹齡自然讓情況雪上加霜。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 東京 櫻花 賞櫻

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