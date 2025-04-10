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享受孤獨成顯學！日本掀「獨處生活潮」 職場沒朋友更不孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
泡溫泉和旅行是獨自一人出發的人氣選擇。溫泉示意圖。圖／Ingimage
泡溫泉和旅行是獨自一人出發的人氣選擇。溫泉示意圖。圖／Ingimage

根據日媒「President Online」報導，日本總務省預估，到2040年單人獨居者將占總戶數近四成，其中65歲以上獨居長者更將達約900萬戶。不僅是生活型態的改變，日本人對「一個人」的接受度與喜好也逐漸升高，從漫畫改編成電視劇及電影的「孤獨的美食家」和「搖曳露營」大受歡迎的現象，即可看出「享受孤獨」正逐漸成為一種新的生活選擇。

為深入了解現代上班族的孤獨觀，President Online針對2336人進行問卷調查，結果顯示，高達九成受訪者表示喜歡獨處，且超過半數對自己的獨處時間感到滿意。多數受訪者在職場有結交到朋友，但反而是沒職場友誼的人較少感到孤單。工作上重視效率與溝通，對職場的聚會喜好分歧，有半數的人不喜歡並選擇不參加。

在婚姻方面，雖然近七成受訪者已婚，且九成對婚姻抱持正面看法，但仍有近半數坦言曾想過離婚，其中「興趣和價值觀不合」是主因。經歷過離婚者，有九成覺得「離婚是正確決定」。曾與配偶有死別經歷者，則有九成覺得結婚是很好的決定。

而調查中有八成的人偏好獨自逛街購物、去圖書館、用餐，反而比較少人單獨露營、唱卡拉OK，主題樂園是最少一個人單獨前往的地點。多數人透過看電影、電視劇、閱讀、聽音樂等方式享受獨處，並開始散步等兼具運動的個人嗜好，且單獨一人的國內外旅行和泡溫泉，也是超人氣的選項。

孤獨 獨居 職場 離婚

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