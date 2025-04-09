環境好服務佳…8旬婦月花4萬住進銀髮住宅 待2月逃離痛哭：沒活著的意義

隨著人口結構的高齡化，許多國家都在致力提供長輩更好的照護環境，但相較於完善的設施，許多高齡者反而更渴望有溫度的生活。日本一位80歲的婆婆在去年12月入住提供基本服務的銀髮住宅，雖然工作人員態度友善、居住環境也很舒適，但機構內過度規律的生活反而讓她產生壓力，無法忍受的她在待了2個月後，便逃跑似地搬離了。

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，今年80歲的佐藤喜代（化名），過去長年獨居於神奈川縣一處公寓，去年12月，在52歲的女兒圭子（化名）的建議下，搬進了一所專門服務長者的住宅，然而在入住不久後，她便近乎哽咽地向圭子哭訴，「我不要再回到那裡了」。

現為上班族的圭子與丈夫、女兒居住在東京，在考量若要兼顧工作及照護母親，壓力將會不堪負荷後，決定讓喜代入住銀髮住宅，該住宅1個月須繳納18萬日圓（約新台幣4.1萬元）的費用，其中包含房租、伙食費及基本服務費，對他們來說，這是個既不會造成經濟負擔，還能讓全家人放心的選項。

然而入住僅2個月後，喜代突然在某天早上搭乘計程車，逃跑似地回到女兒圭子的家中。談及剛入住時的感受，喜代表示，「一開始真的覺得這裡很不錯，工作人員親切，房間也乾淨整潔」，然而時間一久，她對這樣的生活逐漸感到窒息。

「怎麼說呢……我開始看不到活下去的意義了」，喜代並非對機構的照護品質有何不滿，而是因為內心深層有聲音在吶喊。入住銀髮住宅後，她不能再從事摯愛的園藝，也無法自由外出購物，日子失去了樂趣，「規律的生活」對她來說，反而成為一種壓力。

專家指出，提供服務的銀髮住宅近年來受到高度關注。截至2025年，日本全國約有28萬戶此類設施，其無障礙設計、24小時看護體系以及生活支援服務，對許多家庭來說都極具吸引力。

然而需特別強調的是，服務型銀髮住宅並非照護機構，入住者需要滿足生活可自理、或僅需輕度支援的條件。儘管設施具有基本關照與問候服務，但入住者的日常生活仍會受到一定程度限制，如固定的用餐時間、打掃與洗衣規定、設施內人際互動等，這些都與原本的自由生活產生落差。

「早上7點半前沒到餐廳就吃不到早餐了，那麼早我真的沒辦法」，喜代表示，這些看似瑣碎的規定，都一點一點消磨了她對生活的熱情，「那天我之所以選擇離開，其中一個原因就是沒吃到早餐」。

專家表示，與上述案例相似的情況屢見不鮮，許多人原本認為能用金錢換來安心，最後卻成了後悔的開端。至於如何避免這樣的錯誤重演？專家指出，比起機構提供的服務是否便利，長輩的感受才是首要考量；其次，掌握機構的收費模式，並根據自身預算挑選符合需求的服務也很重要。