研究：9成基督教領袖擔心氣候變遷

多數教會領袖認為氣候變遷的源頭是人類造成。美國波士頓學院研究發現,9成教會領袖相信氣候變遷是真實存在,而且人類必須承擔責任,但研究卻發現,牧師在講道時提及氣候變遷的機會偏少,以至於無法形成共鳴。

認為人類是暖化元兇

據《國會山莊報》報導,波士頓學院研究人員斯帕克曼在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表的研究指出,經過調查全國1600名基督教領袖後發現,近9成的受訪者表示相信人為引起氣候變遷,約6成的領袖回答說人類是造成暖化的元兇,3成的基督教領袖則認為人類的影響較小。

不過,約有一半受訪的基督教領袖表示從未與會友討論過這個問題,只有4分之1的人曾提過一兩次以上。

斯帕克曼指出,「由於領導階層在這個問題上保持沉默,普遍讓基督徒認為他們的領袖並不相信氣候變遷,甚至在與其他會友討論氣候變遷時也會感到猶豫。」

他指出,每年乾旱、火災、洪水和其他極端天氣事件越來越普遍,加上9成的基督教領袖已相信人類在這些現象扮演一定角色,更凸顯氣候暖化是值得人類重視的議題。

對象涵蓋基督教與天主教

據《對話》報導,這次在2023至2024年間進行的全國性調查包括福音派、浸信會、衛理公會以及羅馬天主教等宗教機構,調查內容涵蓋宗教領袖對氣候變遷的看法以及是否在教會曾與會友討論此議題。

研究發現,當信徒以為其宗教領袖不相信氣候變遷是由人類活動所造成時,他們也較不會與其他信徒討論氣候變遷話題,對於參與減緩氣候變遷或提高相關意識的活動也較沒興趣。

不過,調查也發現,當基督徒被告知全國以及其所屬教派認同人類導致氣候變遷的基督教領袖比例為何時,信徒對氣候變遷的認知和態度也會出現轉變。當信徒得知教會領袖普遍接受氣候變遷的事實後,他們也更容易認同,採取行動來減緩氣候變遷與教會的立場一致。

