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日企申請製售心肌細胞層片 若獲准將成全球首例

中央社／ 大阪9日專電
大阪大學特任教授澤芳樹參與的新興企業CUORiPS宣布，已向日本厚生勞動省申請製售心肌細胞層片。如獲准，利用iPS細胞治療心臟病重症患者，將是世界首例。圖為澤芳樹2024年受訪。中央社
大阪大學特任教授澤芳樹參與的新興企業CUORiPS宣布，已向日本厚生勞動省申請製售心肌細胞層片。如獲准，利用iPS細胞治療心臟病重症患者，將是世界首例。圖為澤芳樹2024年受訪。中央社

大阪大學特任教授澤芳樹率領團隊研發由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造「心肌細胞層片」，與澤芳樹有關的「CUORiPS」公司昨天宣布，已向政府申請製造販售，將是日本源自iPS細胞的再生醫療產品首度提出申請，若獲准將成全球首例。

日本產經新聞報導，澤芳樹參與的新興企業CUORiPS昨天宣布，已向日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）申請製售心肌細胞層片。如果獲准的話，利用iPS細胞治療心臟病重症患者將是世界首例。

澤芳樹昨晚受訪時表示，「心肌細胞層片開發至今10年，覺得時間很長，但感覺在治療上有斬獲。期待能治好世界上有病痛的人，這是踏出新的一步」。這項申請也堪稱全球首例。

CUORiPS表示，大阪大學的研究團隊2020年1月開始進行針對重症心衰竭患者移植心肌細胞層片的手術。至今已在大阪大學、東京女子醫學大學、九州大學等對8名患者實施移植，8位患者都覺得疲勞感、心悸等症狀減輕。半數以上的心功能以及運動能力改善，8名病患都沒出現嚴重的副作用，因此決定提出申請。

CUORiPS公司進行實驗，將iPS心肌細胞層片移植到重度心臟病患者身上促使心臟恢復功能。這家公司認為，利用iPS心肌細胞層片治療心臟病的病例即使少，但如果能推論有療效，希望政府能在附帶期限的情況下批准製售。

心臟病 患者 日本

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