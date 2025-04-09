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侏羅紀公園有望實現？美生技公司成功復活「恐狼」 2028將復原猛獁象

聯合新聞網／ 綜合報導
美國達拉斯生物技術公司Colossal Biosciences宣布，他們成功「復活」了滅絕於12,500年前的恐狼（Aenocyon dirus）。美聯社
美國達拉斯生物技術公司Colossal Biosciences宣布，他們成功「復活」了滅絕於12,500年前的恐狼（Aenocyon dirus）。美聯社

現實版侏羅紀公園有望實現？美國達拉斯生物技術公司Colossal Biosciences宣布，他們成功「復活」了滅絕於12,500年前的恐狼（Aenocyon dirus）。

Colossal自2021年起就致力於復活猛獁象、渡渡鳥和袋狼，但此前他們並未公開其關於恐狼的工作。

根據CNN報導，Colossal Biosciences團隊從一顆13,000年前的牙齒化石和一個72,000年前的頭骨化石中提取出DNA，並組裝了兩套恐狼的基因組。在與狼、豺、狐狸等現存犬科動物的基因組進行比較後，他們發現恐狼和灰狼的DNA相似度高達99.5%。

然後，他們改造了灰狼的細胞，在14個基因中進行了20次編輯，然後複製最有希望的細胞系，並轉移到家犬的卵細胞中。而健康發育的胚胎，會被移植到充當代理孕母的大型混血獵犬體內。

根據Colossal Biosciences的資料，他們成功「復活」了三隻恐狼幼崽，兩隻雄性幼崽於2024年10月1日出生，一隻雌性幼崽則於2025年1月30日出生。

根據Colossal Biosciences的資料，他們成功「復活」了三隻恐狼幼崽，兩隻雄性幼崽於2024年10月1日出生，一隻雌性幼崽則於2025年1月30日出生。美聯社
根據Colossal Biosciences的資料，他們成功「復活」了三隻恐狼幼崽，兩隻雄性幼崽於2024年10月1日出生，一隻雌性幼崽則於2025年1月30日出生。美聯社

然而，Colossal Biosciences「復活」的恐狼，其實本質上是通過基因編輯技術誕生的雜交物種，公司的首席科學官Beth Shapiro也表示，「我們不是要復活一個基因與它相同的物種，我們的目標是創造能生存的已滅絕物種的複製品」。

公司的顧問，斯德哥爾摩大學古遺傳學中心的Love Dalén教授也說明，公司基本上是創建了一個混合基因組，在切除某些灰狼的基因變異後，用恐狼的特徵進行替換，整個基因組中有99.9%是灰狼的基因。

Love Dalén也說，科學界一定會爭論要改變多少基因才算恐狼，但這三隻幼崽確實攜帶恐狼的基因，並「比過去13,000年內我們見過的任何物種更像恐狼」。

Colossal Biosciences也希望利用創造恐狼的技術來保育瀕危動物。公司表示他們已透過在恐狼研究中開發的新的、侵入性更低的方式成功複製了兩窩紅狼，一種目前最為瀕危的狼。

自2021年9月Colossal Biosciences創立並宣布要復原猛獁象以來，公司已籌集了至少4.35億美元。雖然耗時長於預期，公司表示該計劃進行順利，並預計在2028年推出首批猛獁象幼崽。

CNN DNA 代理孕母 動物 化石 基因 美國 遺傳學

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