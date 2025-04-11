擁擠車廂背包怎麼拿才好？日民調給答案 一種背法果真惹人厭

台北捷運宣導「背後背包之旅客，進入車廂請改以手提，避免影響其他旅客」，而電車擁擠度超越台灣的日本，是怎麼做的呢？根據日媒「まいどなニュース」報導，通勤尖峰時段的擁擠車廂裡，經常被視為妨礙他人行動的「後背包」，「前背派」與「後背派」各有支持者。

有日本網友主張，為防止扒手或避免拉鍊被打開，應將背包放在胸前，也有人指出「站著的時候前背最合適」、「夾在雙腳之間最不礙事」、「想放在上方行李架，但根本擠不過去」等意見。另一方面，也有乘客抱怨前背的人看手機時手肘外張造成干擾，甚至有人表示因前背被怒瞪。

由於每位乘客所搭乘列車的擁擠程度不同，很難以單一標準強制規範所有人。因此JR九州在2024年6月更新的「Q&A」中建議，乘客在擁擠車廂中應手拿背包或放置於行李架上，盡量避免造成他人困擾。

日本民營鐵道協會公布的「2024年度車站與車廂內令人困擾行為排行榜」中，「行李的擺放方式（如包包、雨傘等）」名列第七。而針對「在各種擺放方式中，最讓人感到困擾的是？」問題，回答對於「背在背後」最感困擾者高居第一，占27.3%，其次是「放在座位上」（14.9%）、「抱在胸前」（7.2%），以及「放在腳邊地板上」（6.1%）。這反映出任何方式都有可能在公共空間中引發他人不適與爭議。但關鍵應在於是否能主動觀察並配合周遭情況，做出最適合的處理，避免影響他人。