美俄繼續合作 NASA太空人乘俄飛船抵國際太空站

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天表示，載運2名俄羅斯太空人和1名美國太空人前往國際太空站（ISS）的俄國太空船聯合MS-27號（Soyuz MS-27），已經成功與太空站對接。

路透社報導，聯合MS-27號今天稍早從位於中亞國家哈薩克的貝康諾太空發射場（BaikonurCosmodrome）發射升空，上頭載著俄羅斯太空人萊茲可夫（Sergei Ryzhikov）和朱布里茨基（AlexeiZubritsky）及美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人強納森．金（Jonathan Kim）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的投資特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天為這趟俄美兩國太空合作喝采。他正在嘗試促使雙邊關係重新調整，並在上週前往華府與美方會談。

德米崔耶夫在社群媒體平台Telegram個人官方帳號上發布聯合號火箭攜帶聯合MS-27號太空船發射升空的影片，並寫道：「今日俄羅斯與美國繼續在太空產業的合作。」

他還表示，這項合作關係的源頭可回溯至1975年。當時是美俄兩國共同執行史上首宗載人國際太空任務，1艘美國的阿波羅（Apollo）太空船和1艘俄羅斯的聯合號太空船成功在太空對接，創下太空中首次國際握手，並成為冷戰緩和的象徵。

儘管俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面侵略戰爭後，便遭到美國大規模制裁，但太空是兩國繼續合作的領域。

德米崔耶夫曾大談俄美兩國可攜手在北極進行投資及開發俄羅斯的稀土。他並說過，美國科技業億萬富豪、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）計劃中的火星任務，可由俄國來供應1個小型核電廠。