多明尼加首都夜店屋頂突坍塌 至少15死逾100傷
加勒比海島國多明尼加共和國的緊急應變單位表示，首都聖多明哥（Santo Domingo）一家夜店今天凌晨發生屋頂坍塌事故，造成至少15人死亡。救援行動還在持續當中。
法新社報導，災害應變中心負責人曼德斯（JuanManuel Mendez）表示：「很不幸地，目前為止已有15人死亡…我們希望能找到更多生還者。」
美聯社則引述當局報導，這起事故造成至少15人死亡，超過100人受傷。
官員表示，傷者包括多明尼加「梅倫格」（merengue，拉美音樂風格）歌手魯比培瑞斯（Rubby Pérez），屋頂垮下來時，他正好在表演。
總統阿比納德（Luis Abinader）在社群平台X寫道，所有救難單位正「努力不懈地」協助事故受害者。
#EsNoticia | 🇩🇴🚨 Tragedia durante concierto de Rubby Pérez en República Dominicana— EVTV (@EVTVMiami) April 8, 2025
En horas de la madrugada de este martes #8Abr, el merenguero se encontraba amenizando la discoteca Jet Set en Santo Domingo, cuando el techo del recinto colapsó, dejando hasta los momentos 12… pic.twitter.com/ZhpWI9tBA2
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