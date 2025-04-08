去年德國記者被襲擊案件上升一倍

「記者無國界」在最新發布的《新聞自由狀況報告》中指出，去年德國發生了40起可以確證的記者遭到毆打或者暴力推搡的案件，還有4起案件中，記者遭人投擲物品攻擊。

向記者吐口水的案件有11起，記者的住所或者編輯部辦公室遭到攻擊的案件則有11起。此外，還有一些記者的生殖器官遭到攻擊，或是遭到生雞蛋、咖啡、甚至胡椒噴霧的襲擊。

總共89案件中，超過半數發生在首都柏林(49起)，巴伐利亞州、薩克森州各有8起。和政治集會或者示威活動相關的案件有69起，其中38起和中東地區衝突有關。

德國《圖片報》記者Iman Sefati和Yalcin Askin是89起案件中遭襲次數最多的記者，經常在柏林報導親巴勒斯坦示威案件的兩人總共遭到了29次攻擊。其他新聞機構也報告稱，在和中東衝突有關的集會示威中，現場記者往往能感受到敵意甚至死亡威脅。

根據「記者無國界」的報告，在若干起案件中，側重報導加沙戰火對巴勒斯坦平民影響的記者甚至還遭到了博物館工作人員或者保安人員的肢體攻擊。另外，還有6起記者遭到警察暴力的案件，其中也有4起和以巴衝突有關。和極右翼勢力相關的記者遭襲事件則有21起。

報告強調，還有許多沒有報案的未知案件。這組統計數據僅僅囊括了可以明確證實的記者遭襲案。

「記者無國界」警告指出，除了具體的襲擊案件，德國的新聞自由還面臨許多其他風險；自從新冠疫情以來，不少民眾開始敵視意識形態不同的記者，在以巴衝突升級後，該趨勢更為明顯。

(德新社等)

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