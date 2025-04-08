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孕期患糖尿病與兒童罹自閉症關聯 大型新研究強化證據

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
懷孕示意圖。圖／Ingimage
懷孕示意圖。圖／Ingimage

研究人員指出，一項大型新研究進一步強化現有證據，指出妊娠期間患有糖尿病，與兒童罹患自閉症等腦部及神經系統問題的風險增加有關。

路透社報導，糖尿病是否確實會引發這些問題仍待釐清，但根據一項匯整202項先前研究、涵蓋超過5600萬對母子數據的分析結果，母親在妊娠期間患有糖尿病，子女日後被診斷出神經發展障礙的機率高出28%。

與孕期未患糖尿病的母親相比，孕期患有糖尿病的母親子女罹患自閉症風險高出25%，注意力不足過動症（ADHD）高出30%，智能障礙高出32%；此外，語言溝通障礙風險高出20%，動作障礙高出17%，學習障礙高出16%。

研究人員在發表於「刺胳針糖尿病與內分泌學」（The Lancet Diabetes & Endocrinology）的報告中指出，與孕期才出現、產後通常可恢復健康的妊娠糖尿病相比，若在孕前診斷出糖尿病，子女罹患一項或多項神經發展障礙的風險則高出39%。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，糖尿病影響多達9%的美國孕婦，且發生率持續上升。

有7項先前研究將受影響的孩子與他們的手足作比較。研究報告作者指出，這些分析並未發現母親罹患糖尿病的影響，意味共同的遺傳或家族因素可能是導致風險增加的原因。

研究人員表示，這項研究凸顯為糖尿病高風險婦女提供醫療協助，以及對其子女持續追蹤觀察的重要性。

專注於研究孕期與兒童發展關聯的紐約大學葛羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）賈內卡（Magdalena Janecka）博士說，母親糖尿病與子女自閉症之間的關聯已廣為人知。賈內卡並未參與這項新研究。

賈內卡指出，像這樣的大型「統合分析」可以針對特定子群進行比較，例如既有糖尿病與妊娠糖尿病的母親，或自閉症兒童與罹患注意力不足過動症或動作障礙的兒童，但無法證實因果關係。

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