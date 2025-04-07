自古就屬於大陸？陸網友竟主張「併吞澳洲」 學者：極端思維堪憂

美國智庫「詹姆士敦基金會」開源情報分析師王世杰警告，部分中國共青團成員在網路宣揚「澳洲理應屬於中國」，言論雖不構成立即威脅，但極端思維可能影響中國年輕世代領導人，相關風險不容忽視。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，王世杰（Shijie Wang，音譯）在中國「牆內」不對外公開的中國網路論壇看到多則貼文，提倡「併吞」澳洲，其言論依據類似北京意圖兼併台灣、喜馬拉雅山區、南海、東海的主張：古代中國人就曾到訪這些地方，因此當地「自古屬於中國」。

上月3艘解放軍軍艦首度繞行澳洲並舉行實彈演習之後，這類擴張主義言論更是塵囂甚上。

王世杰在羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）發布的報告中指出，解放軍軍演行動不僅加劇澳洲政府內部的緊張局勢，還在中國掀起「奇異的民族主義浪潮」。

報告指出，在至少受過大學教育的中國年輕人經常造訪的網路平台，「部分人開始公開宣稱中國擁有澳洲大陸的主權，且相關言論已獲得逾2000萬次點閱」。

部分中國年輕知識分子似乎也相信，中國可以使用當年英國殖民澳洲所用的理由，聲稱對「無主之地」（terra nullius）擁有主權，還有人試圖在古代地圖和神話傳說中尋找支持主權聲索的理據。

早在2003年，前中國國家主席胡錦濤在澳洲國會發表演說時曾指出：「早在15世紀的20年代，中國明朝的遠洋船隊就曾經到過澳大利亞的海岸…許多中國人飄洋過海，陸續來到澳大利亞這一片古老的南方大陸。」

2019年，西澳州（Western Australia）鯊魚灣（Shark Bay）出土一尊可追溯至14世紀明朝的小型青銅佛像。這尊佛像也被視為1421年鄭和下西洋時可能比歐洲人早2個世紀發現並探勘澳洲的「證據」。

在這類網路貼文中，澳洲原住民的主權遭到徹底漠視。實際上，早在6萬年前人類從歐亞大陸向外遷徙之際，就已有人發現澳洲並定居於此。

一名自稱在北京擔任律師的中國網友在「知乎」論壇上寫道，澳洲「自有史以來就是黃白兩色人種對抗的最前線，也是漢人和昂撒人（盎格魯薩克遜人，Anglo-Saxon）衝突的最前線」。

這名網友的發言意在批評澳洲曾實施依種族限制移民的「白澳政策」，並稱中國有責任為這段不公義的歷史「懲罰」澳洲人。

王世杰指出，論壇上這些受過教育的中國年輕人看似樂於信奉最激進的民族主義，「儘管併吞澳洲這類泛亞主義（pan-Asianist）主張目前對北京當局似乎也顯得太過極端，這種意識形態的某些元素最終仍可能被接受。」

他還表示，中國年輕人的這種泛亞思想應是源自2009年的網路小說「臨高啟明」，小說內容描繪亞洲在漢族領導下共同邁向所謂「黃金時代」。

王世杰警告，中國人應主宰亞洲的想法在本質上無異於與二戰時期日本的泛亞主義。

目前看來，中共網路審查機構似乎無意壓抑這類言論背後的民族主義情緒。

儘管併吞澳洲的想法在中國顯非主流，但這番言論的受眾鎖定新一代的未來領導人，這一點令人擔憂。

王世杰總結道：「雖然當前這波泛亞主義浪潮基本上仍屬網路基層運動，對南太平洋並不構成立即安全威脅，但這項極端意識形態所衍生的風險不容忽視。」

他還提醒，儘管這些言論看似無害，「部分成員最終可能成為有影響力的人，例如產業菁英，甚至是中共官員，他們可能在未來數十年內形塑中國的外交政策」。