快訊

宥勝性騷官司落幕 一身白「宣告復出」：感謝法官給悔改機會

美股連續第三天暴跌！道瓊開盤重摔1200點 台積電ADR跌6%

大阪關西世博將開幕…會場竟測出超標沼氣 加強換氣後解除警報

中央社／ 東京7日專電
2025年世界博覽會（大阪關西世博）將在日本大阪開幕。美聯社
2025年世界博覽會（大阪關西世博）將在日本大阪開幕。美聯社

2025年世界博覽會（大阪關西世博）6日在會場檢測出濃度足以爆炸的沼氣，發現者大阪市議員寺本健太今天說，當時附近有行動廚房餐車，若有人拔插頭、丟煙蒂，非常危險。所幸打開人孔蓋換氣後，當天傍晚氣體濃度已經下降。

每日新聞報導，大阪關西世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）6日下午4時左右接獲通報，稱會場西側「綠色世界」（Green World, GW）施工區的戶外電力設備地下坑道內，檢測出沼氣，當時濃度一度達到點火就會爆炸的臨界值。

萬博協會說明，消防人員與萬博協會員工前往現場測量後，發現確實有沼氣溢出，於是在下午4時30分左右對周邊進行出入管制，並打開坑道人孔蓋換氣。到了5時30分左右，氣體濃度已經降至人員不需要疏散的基準值以下。

去年3月，「綠色世界」施工區的廁所地板下配管坑道內積聚沼氣，曾引發爆炸事故。萬博協會隨後投入32億日圓（約新台幣7億多元），在施工區的建築物內設置通風設備。

這次發現沼氣超標的是大阪府守口市議員寺本健太，他昨天參加萬博試營運，因為會場過去曾有沼氣問題，他特地租了一台檢測器在會場視察。

下午3時左右，他在「綠色世界」施工區一處人孔蓋附近檢測到超過引爆最低濃度的沼氣，隨後通報會場工作人員與防災中心，但沒有見到立即處理，因此在下午4時通報消防局。

萬博協會隨後管制人員進出，並在通風後表示，在該處測得的數值已經降至零，施工區其他地下坑道檢測也沒有超出基準值，確認安全。萬博協會也表示，6日上午曾在現場測量，當時沒有檢測到。

對此，寺本更加憂心表示，「如果是短時間內濃度迅速上升，那表示可能有大量氣體溢出」，並批評「這哪裡是『讓生命閃耀』（世博主題），根本是讓生命有被炸飛的風險」。

萬博協會表示，未來會提高檢測頻率，也會改成長時間打開人孔蓋，加強換氣。為了防止人員接近，會在周邊設置柵欄，持續努力確保場館營運安全。

大阪 爆炸 綠色

延伸閱讀

影／台灣祭促進台日友好 屏東觀光影片登大阪街頭

前進EXPO 2025大阪萬博！獨家享受奢華、輕鬆的尊榮行程 限量VIP早鳥優惠熱賣中

到關西禮儀園區祭祖不怕沒車位 高公局開放臨停車場

2025大阪世博搶先看！飛行車、氫能船...會場總舵手：讓海上荒島翻身世博舉辦地

相關新聞

自古就屬於大陸？陸網友竟主張「併吞澳洲」 學者：極端思維堪憂

美國智庫「詹姆士敦基金會」開源情報分析師王世杰警告，部分中國共青團成員在網路宣揚「澳洲理應屬於中國」，言論雖不構成立即威...

大阪關西世博將開幕…會場竟測出超標沼氣 加強換氣後解除警報

2025年世界博覽會（大阪關西世博）6日在會場檢測出濃度足以爆炸的沼氣，發現者大阪市議員寺本健太今天說，當時附近有行動廚...

台灣3所高中訪菲交流 體驗多元文化搭建友誼橋梁

在台菲高中交流計畫之下，台灣3所高中學生來菲訪問10天，團員們體驗菲律賓的多元文化與人民熱情，並透過學習期間的互動，搭建...

取代人力挑選！日本香菇農協導入AI分級系統 解決高齡化問題

現代人工智慧越來越進步，不少生產線逐漸被AI給取代，日本知名孕菇公司為解決高齡化問題，引進AI圖像解析技術，取代農民挑選香菇的工作，用以維持整體商品的水準。

時隔6年再辦馬拉松！為紀念金正恩祖父壽辰 200外國選手赴北韓參賽

北韓6日舉辦平壤國際馬拉松，這個孤立國家因COVID-19疫情暫停舉辦這項大型活動後，時隔6年首次迎來外國跑者。此賽事是...

專訪《毒梟烏托邦》作者派翠克．溫：緬甸佤邦毒品、詐騙與山寨中國

緬甸經歷長年戰亂，盤據在緬甸邊境上的武裝組織與來自中國的犯罪集團合作，讓緬甸邊境叢林成為詐騙園區與毒品工廠的犯罪溫床。其中，靠近金三角地區的佤邦，更是數十年來海洛因、安非他命與K他命等毒品走私至泰國與亞洲各國的來源之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。