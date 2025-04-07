大阪關西世博將開幕…會場竟測出超標沼氣 加強換氣後解除警報

2025年世界博覽會（大阪關西世博）6日在會場檢測出濃度足以爆炸的沼氣，發現者大阪市議員寺本健太今天說，當時附近有行動廚房餐車，若有人拔插頭、丟煙蒂，非常危險。所幸打開人孔蓋換氣後，當天傍晚氣體濃度已經下降。

每日新聞報導，大阪關西世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）6日下午4時左右接獲通報，稱會場西側「綠色世界」（Green World, GW）施工區的戶外電力設備地下坑道內，檢測出沼氣，當時濃度一度達到點火就會爆炸的臨界值。

萬博協會說明，消防人員與萬博協會員工前往現場測量後，發現確實有沼氣溢出，於是在下午4時30分左右對周邊進行出入管制，並打開坑道人孔蓋換氣。到了5時30分左右，氣體濃度已經降至人員不需要疏散的基準值以下。

去年3月，「綠色世界」施工區的廁所地板下配管坑道內積聚沼氣，曾引發爆炸事故。萬博協會隨後投入32億日圓（約新台幣7億多元），在施工區的建築物內設置通風設備。

這次發現沼氣超標的是大阪府守口市議員寺本健太，他昨天參加萬博試營運，因為會場過去曾有沼氣問題，他特地租了一台檢測器在會場視察。

下午3時左右，他在「綠色世界」施工區一處人孔蓋附近檢測到超過引爆最低濃度的沼氣，隨後通報會場工作人員與防災中心，但沒有見到立即處理，因此在下午4時通報消防局。

萬博協會隨後管制人員進出，並在通風後表示，在該處測得的數值已經降至零，施工區其他地下坑道檢測也沒有超出基準值，確認安全。萬博協會也表示，6日上午曾在現場測量，當時沒有檢測到。

對此，寺本更加憂心表示，「如果是短時間內濃度迅速上升，那表示可能有大量氣體溢出」，並批評「這哪裡是『讓生命閃耀』（世博主題），根本是讓生命有被炸飛的風險」。

萬博協會表示，未來會提高檢測頻率，也會改成長時間打開人孔蓋，加強換氣。為了防止人員接近，會在周邊設置柵欄，持續努力確保場館營運安全。