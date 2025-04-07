快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

台灣3所高中訪菲交流 體驗多元文化搭建友誼橋梁

中央社／ 馬尼拉7日專電
由高雄女中、武陵高中及宜蘭高中三校組成的聯合訪團，3月30日抵達菲律賓展開學習交流。圖為武陵高中學生穿著菲律賓傳統服飾。圖／駐菲律賓代表處教育組提供（中央社）
由高雄女中、武陵高中及宜蘭高中三校組成的聯合訪團，3月30日抵達菲律賓展開學習交流。圖為武陵高中學生穿著菲律賓傳統服飾。圖／駐菲律賓代表處教育組提供（中央社）

在台菲高中交流計畫之下，台灣3所高中學生來菲訪問10天，團員們體驗菲律賓的多元文化與人民熱情，並透過學習期間的互動，搭建台菲友誼的橋梁。

駐菲律賓代表處與台灣教育中心3年前共同推動台菲高中交流計畫，迄今雙方已有20多所高中積極參與交流活動，包含線上文化、專題交流及實體互訪的入班學習。

由高雄女中、武陵高中及宜蘭高中三校組成的聯合訪團，共45名學生及6位教師於3月30日抵達菲律賓，展開參訪菲律賓科學高中體系（Philippine Science High School System）之旅。

此趟學習之旅將於4月8日結束。具有菲律賓血統的武陵高中學生李翊伶說，這是她首次以文化交流身分回到母親的故鄉，重新看見菲律賓的多元與熱情，不只拓展視野，也讓她更認同自己的文化背景。

高雄女中學生楊雅筑說，她此行是到菲律賓南部大城納卯市（Davao），感受到當地市容與秩序，也有機會近距離看到瀕臨絕種的菲律賓國鳥「菲律賓鷹」，以及菲人如何看待日本殖民時期的歷史，經驗相當珍貴。

宜蘭高中學生陳在暉則分享，台菲雙方學生在生物交流課堂中玩了一款由菲律賓科高師生共同研發的血型桌遊，它結合血型遺傳知識與uno牌玩法，讓學生透過遊戲更加理解血型遺傳的運作，是寓教於樂的極佳生物教材。

今年菲律賓科高系統動員了六所分校接待台灣學生，校區遍及呂宋（Luzon）、維薩亞斯（Visayas）與民答那峨（Mindanao）3大島群。

3月30日當天，菲律賓科技部次長沙阿袞（Maridon Sahagun）出席開幕儀式，讚揚交流計畫有效提升菲台兩地青少年的國際視野與學術交流能力，並期待未來持續深化合作。

駐菲律賓代表處教育組組長李世屏表示，交流計畫除學術及文化面向外，也提升菲律賓學生赴台留學意願，去年申請赴台就讀的菲律賓科學高中畢業生人數就首次突破雙位數。

菲律賓科學高中為菲律賓科學與數理資優教育的頂尖學校，由菲律賓科技部直屬管理，素以優秀的數理人才培育系統聞名。去年，菲律賓科學高中系統也組團參訪台灣3所高中。

菲律賓

延伸閱讀

亞洲自由民主聯盟論壇關切台海 綠：持續強化國安

偷拍遼寧艦 3名菲律賓情報機關「制內間諜」在中被捕

北京稱3菲律賓間諜落網 出鏡央視新聞表達悔意

美批准對菲出售F-16戰機 助因應與中國緊張局勢

相關新聞

專訪《毒梟烏托邦》作者派翠克．溫：緬甸佤邦毒品、詐騙與山寨中國

緬甸經歷長年戰亂，盤據在緬甸邊境上的武裝組織與來自中國的犯罪集團合作，讓緬甸邊境叢林成為詐騙園區與毒品工廠的犯罪溫床。其中，靠近金三角地區的佤邦，更是數十年來海洛因、安非他命與K他命等毒品走私至泰國與亞洲各國的來源之一。

台灣3所高中訪菲交流 體驗多元文化搭建友誼橋梁

在台菲高中交流計畫之下，台灣3所高中學生來菲訪問10天，團員們體驗菲律賓的多元文化與人民熱情，並透過學習期間的互動，搭建...

取代人力挑選！日本香菇農協導入AI分級系統 解決高齡化問題

現代人工智慧越來越進步，不少生產線逐漸被AI給取代，日本知名孕菇公司為解決高齡化問題，引進AI圖像解析技術，取代農民挑選香菇的工作，用以維持整體商品的水準。

時隔6年再辦馬拉松！為紀念金正恩祖父壽辰 200外國選手赴北韓參賽

北韓6日舉辦平壤國際馬拉松，這個孤立國家因COVID-19疫情暫停舉辦這項大型活動後，時隔6年首次迎來外國跑者。此賽事是...

2023就有26萬孕產婦喪命 聯合國：削減援助預算恐使孕產婦死亡率增加

過去1/4個世紀，孕產婦死亡率大幅下降，不過聯合國今天警告，此一進展已停滯，在美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，...

考古證據出土 果樹應驗聖經記載

羅馬考古學家在耶路撒冷發現一座古代花園遺址，該發現與新約《聖經》所記載的描述吻合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。