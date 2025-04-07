台灣3所高中訪菲交流 體驗多元文化搭建友誼橋梁

在台菲高中交流計畫之下，台灣3所高中學生來菲訪問10天，團員們體驗菲律賓的多元文化與人民熱情，並透過學習期間的互動，搭建台菲友誼的橋梁。

駐菲律賓代表處與台灣教育中心3年前共同推動台菲高中交流計畫，迄今雙方已有20多所高中積極參與交流活動，包含線上文化、專題交流及實體互訪的入班學習。

由高雄女中、武陵高中及宜蘭高中三校組成的聯合訪團，共45名學生及6位教師於3月30日抵達菲律賓，展開參訪菲律賓科學高中體系（Philippine Science High School System）之旅。

此趟學習之旅將於4月8日結束。具有菲律賓血統的武陵高中學生李翊伶說，這是她首次以文化交流身分回到母親的故鄉，重新看見菲律賓的多元與熱情，不只拓展視野，也讓她更認同自己的文化背景。

高雄女中學生楊雅筑說，她此行是到菲律賓南部大城納卯市（Davao），感受到當地市容與秩序，也有機會近距離看到瀕臨絕種的菲律賓國鳥「菲律賓鷹」，以及菲人如何看待日本殖民時期的歷史，經驗相當珍貴。

宜蘭高中學生陳在暉則分享，台菲雙方學生在生物交流課堂中玩了一款由菲律賓科高師生共同研發的血型桌遊，它結合血型遺傳知識與uno牌玩法，讓學生透過遊戲更加理解血型遺傳的運作，是寓教於樂的極佳生物教材。

今年菲律賓科高系統動員了六所分校接待台灣學生，校區遍及呂宋（Luzon）、維薩亞斯（Visayas）與民答那峨（Mindanao）3大島群。

3月30日當天，菲律賓科技部次長沙阿袞（Maridon Sahagun）出席開幕儀式，讚揚交流計畫有效提升菲台兩地青少年的國際視野與學術交流能力，並期待未來持續深化合作。

駐菲律賓代表處教育組組長李世屏表示，交流計畫除學術及文化面向外，也提升菲律賓學生赴台留學意願，去年申請赴台就讀的菲律賓科學高中畢業生人數就首次突破雙位數。

菲律賓科學高中為菲律賓科學與數理資優教育的頂尖學校，由菲律賓科技部直屬管理，素以優秀的數理人才培育系統聞名。去年，菲律賓科學高中系統也組團參訪台灣3所高中。