取代人力挑選！日本香菇農協導入AI分級系統 解決高齡化問題

現代人工智慧越來越進步，不少生產線逐漸被AI給取代，日本知名孕菇公司為解決高齡化問題，引進AI圖像解析技術，取代農民挑選香菇的工作，用以維持整體商品的水準。

日本孕菇公司「大分縣椎茸農業協同組合」自西元17世紀起，便一路栽培香菇至今，將香菇菌種打入櫟樹等原木之中（稱為「段木」），並在有「段木林場」之稱的自然環境中，利用修整過的段木林進行香菇栽培，養出肉質厚實、味道與香氣兼具的優質香菇。

根據日媒「NHK WORLD JAPAN」報導，由於挑選乾香菇需要熟練的技術，對逐漸高齡化的農民來說，成為一項不小的負擔，「大分縣椎茸農業協同組合」透過AI進行圖像解析和數據處理，依照乾香菇的大小、形狀和顏色，將其分為30個種類，盼能利用人工智慧來解決相關議題。

至於民眾該如何挑選乾香菇，《元氣網》提出了5個步驟：

1.看外形

國產香菇選擇香味濃，菇傘大、肉厚，且傘緣內捲、傘狀完整為佳。進口花菇傘圓且星芒完整清楚較佳。

2.聞一聞

選擇乾燥有香味的香菇，避免潮濕、有霉味者。

3.壓一壓：

按壓乾香菇，要有硬的感覺，較軟代表有劣化現象。

4.看顏色

菌褶（香菇內面）顏色要從淺黃到金黃，若呈棕色或泛白代表已變質。

5.選認證

可以購買有「台灣香菇」、「生產履歷」或「CAS」標章產品。