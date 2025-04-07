緬甸強震嚇到曼谷 居民抗震意識提升、房價看漲

緬甸上月底發生震矩規模7.7強震，波及泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌。許多受到驚嚇的曼谷居民開始尋找更安全、更抗震的住所，有房地產業者認為，長遠來看，當地房價會上漲。

地震發生數小時後，曼谷居民帕薩坤（PhatsakonKaewkla）回到他在22樓的公寓，發現牆上多了數道裂縫，頓時更加恐懼。

法新社報導，這次地震是曼谷數世代以來最嚴重的一次，23歲的帕薩坤覺得待在受損的建物裡頭不安全，決定暫離兩天，等待專家確認大樓沒問題。

帕薩坤是正在考慮是否應尋找更安全住所的許多曼谷居民之一。這座城市有數百棟住宅大樓在這次震災中受損。

帕薩坤這棟公寓大廈的屋主們向他保證，工程師已檢查大樓每一個角落，認為可以居住，但他還是很擔心那些裂縫。他說：「我有點害怕。我媽也叫我搬出去。」

曼谷天際線矗立數百棟高樓和閃閃發光的摩天大廈，幾乎從未經歷過這麼強烈的地震。

在曼谷工作的40歲中國房地產顧問朱歐文（OwenZhu，音譯）告訴法新社，這個行業受到「巨大」衝擊，「大家似乎意識到，在抗震方面，住在高樓大廈可能要比住在兩層樓或低層建物冒著更大的風險」。

他說，過去一週，地震導致許多人對於離地面太遠產生「擔心和焦慮」，有大批居民洽詢遷居。

朱歐文說，在這次震災之前，泰國的建築地震安全標準「並不特別嚴格」，找房子的客戶們也不會特意詢問。

地震發生當天，曼谷一棟30層興建中的大樓整個倒塌，有數十名工人被埋在廢墟裡，多數至今仍無音訊，讓民眾更感焦慮。曼谷市政府正調查施工單位是否使用不符標準的建材。

朱歐文說，現在他有更多客戶選擇低樓層房屋。

至於仍在尋找高樓層的人，他們往往要求房子「在近期地震中沒有受損或僅輕微受損，或至少未受嚴重影響」。

他認為，由於民眾對於更安全建築物的需求增加，促使建商採用更花錢的抗震措施，長期來看房價會上漲，「泰國房地產業的門檻已經提高了」。