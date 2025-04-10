傘和窗簾恐讓你成獵物！日不動產社長提醒獨居女：買冰別提小塑膠袋

根據日媒「每日新聞」報導，東京不動產公司社長小泉厚子呼籲獨居女性應注意提高自我保護意識，避免因一時疏忽成為犯罪目標。她指出，許多女性忽略生活中的小細節，無意間暴露出「獨居」的訊息，增加遇上風險的機會。

小泉的不動產公司位於東京都杉並區，專門經營女性客群。她強調，居家環境若從外觀看起來明顯是女性居住，例如選用花色窗簾、在窗邊擺放化妝品或布偶等，恐會吸引不法分子注意。她特別提醒，將濕漉漉的傘放在玄關或窗外也是常會疏忽的地方，建議若不得不放室外，可與男性用傘並置，混淆外人判斷。

此外，前往便利商店的時間也需留意。她分享，曾有女性顧客在深夜購買甜點或冰品後遭陌生男子尾隨，差點被闖入住處。小泉指出，以小塑膠袋提冰品回家，透露出就住在附近的訊息，因此應將其收進包包內，減少居住地曝光的機會。她也提醒，店外燈光明亮、顧客臉部清晰可見，長時間停留或閱讀漫畫易成觀察目標，需提高警覺。

小泉表示，雖然租金上漲可能會影響防竊盜的預算，但目前市面上已有許多經濟實惠的防護設備，如監視器、窗戶防盜裝置等可自行安裝的產品。她最後強調：「最危險的想法就是『我應該不會有事』，想避開危險、不讓歹徒有機可乘，必須從自己處處提高警覺開始。」