快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

考古證據出土 果樹應驗聖經記載

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
聖墓教堂普遍被認為是耶穌受難地與埋葬處的所在地。(Photo by Seetheholyland.net  on Flickr used under Creative Commons license)
聖墓教堂普遍被認為是耶穌受難地與埋葬處的所在地。(Photo by Seetheholyland.net  on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

羅馬考古學家在耶路撒冷發現一座古代花園遺址，該發現與新約《聖經》所記載的描述吻合。羅馬大學研究人員表示，稍早在耶穌被釘十字架的地方找到果樹的遺跡，推測當地曾經是一處果園，正好應驗聖經《約翰福音》19章41節的描述。

與約翰福音記載吻合

據《紐約郵報》報導，考古團隊近期在耶路撒冷耶穌基督被釘十字架及安葬的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)進行挖掘時，發現了大約兩千年前的橄欖樹和葡萄藤的遺跡。這項發現與聖經《約翰福音》19章41節的經文呼應，「在耶穌釘十字架的地方，有一個園子；園子裡有一座新墳墓，是從來沒有人安葬過的。」

考古學教授斯塔索拉表示，從發現的種子與花粉證實這裡曾是古代花園。雖然這些材料的確切年代尚待確認，但斯塔索拉認為，花粉和種子可以追溯到「介於採石場使用時期和羅馬時代中間，當時這個地區已被用於墓葬用途。」她表示，「該處採石場逐漸被棄用，直等到停止開採後，這個區域才被轉為農耕和墓葬用途，這應該就是公元一世紀時當時的景象。」

當被問及這項發現是否印證了《約翰福音》19章41節時，斯塔索拉認同這種說法，但她也強調考古研究和神學之間的區別，她指出，「考古學所提供的是各種必須經過歷史化並加以詮釋的證據。在本次發現中，它記錄了一段採石場被用作農業用途的歷史，而《聖經》的這段經文，的確能夠引發人們的聯想。」

朝聖者蜂湧而至

據《考古學》報導，雖然這次出土植物的證據已明確指出此地確實曾存在一座古老的花園，但遺址的確切年代仍待放射性碳定年法進一步確認。另外，由於基督教朝聖者於復活節期間抵達遺址，造成挖掘工作暫時中止，必須等到慶典結束後，才能恢復工作並在教堂下分段進行挖掘。

聖墓教堂是由羅馬皇帝君士坦丁一世於西元335年所建，普遍被認為是耶穌受難地與埋葬處的所在地。歷史記錄並指出，君士坦丁的建築工人在施工過程中曾發現一座古老墓穴，許多人認為那就是耶穌的墳墓。

【更多精采內容，詳見

羅馬 考古 耶穌

延伸閱讀

2度面臨生死關頭…教宗方濟各出院 從自傳看他的童年與人生難關

全球書市低迷 為什麼聖經卻大熱賣？答案竟跟Z世代有關

「月光騎士」奧斯卡伊薩克化身耶穌　大展另類幽默感

《萬王之王》狄更斯小說改編 走進「耶穌」的人生讓信仰變得更親近

相關新聞

考古證據出土 果樹應驗聖經記載

羅馬考古學家在耶路撒冷發現一座古代花園遺址，該發現與新約《聖經》所記載的描述吻合。

矮黑猩猩能溝通？ 專家：似人類語言組合

一項對矮黑猩猩的研究指出，猩猩擁有19種不同叫聲的排列組合，而其中4種遵循人類語言的組合規則，給予不同字詞組合有不同涵義。

湯普森基金會成立50周年 展覽探討冷戰對當代影響

為了紀念湯普森基金會成立50週年，金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽，邀請2位以台灣為創作基地的藝術家參展，用不...

兩周前才出院…教宗方濟各驚喜現身梵蒂岡廣場！與群眾親切互動

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天驚喜現身梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），...

日本醫療直升機長崎縣外海失聯 3人獲救、3人疑待救

日本一架醫療直升機今天下午在長崎縣外海失聯，壹崎消防署等單位表示，這架直升機當時從對馬地區欲飛往福岡市，機上載有6人，其...

酒吧客流量下滑…捷克啤酒文化受打擊 擬尋求列UN非物質遺產

歷史悠久的捷克啤酒文化因酒吧客流量下滑受到打擊，專業人士正尋求申請啤酒文化列入聯合國（UN）人類非物質文化遺產名錄，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。