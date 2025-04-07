考古證據出土 果樹應驗聖經記載

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

羅馬考古學家在耶路撒冷發現一座古代花園遺址，該發現與新約《聖經》所記載的描述吻合。羅馬大學研究人員表示，稍早在耶穌被釘十字架的地方找到果樹的遺跡，推測當地曾經是一處果園，正好應驗聖經《約翰福音》19章41節的描述。

與約翰福音記載吻合

據《紐約郵報》報導，考古團隊近期在耶路撒冷耶穌基督被釘十字架及安葬的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)進行挖掘時，發現了大約兩千年前的橄欖樹和葡萄藤的遺跡。這項發現與聖經《約翰福音》19章41節的經文呼應，「在耶穌釘十字架的地方，有一個園子；園子裡有一座新墳墓，是從來沒有人安葬過的。」

考古學教授斯塔索拉表示，從發現的種子與花粉證實這裡曾是古代花園。雖然這些材料的確切年代尚待確認，但斯塔索拉認為，花粉和種子可以追溯到「介於採石場使用時期和羅馬時代中間，當時這個地區已被用於墓葬用途。」她表示，「該處採石場逐漸被棄用，直等到停止開採後，這個區域才被轉為農耕和墓葬用途，這應該就是公元一世紀時當時的景象。」

當被問及這項發現是否印證了《約翰福音》19章41節時，斯塔索拉認同這種說法，但她也強調考古研究和神學之間的區別，她指出，「考古學所提供的是各種必須經過歷史化並加以詮釋的證據。在本次發現中，它記錄了一段採石場被用作農業用途的歷史，而《聖經》的這段經文，的確能夠引發人們的聯想。」

朝聖者蜂湧而至

據《考古學》報導，雖然這次出土植物的證據已明確指出此地確實曾存在一座古老的花園，但遺址的確切年代仍待放射性碳定年法進一步確認。另外，由於基督教朝聖者於復活節期間抵達遺址，造成挖掘工作暫時中止，必須等到慶典結束後，才能恢復工作並在教堂下分段進行挖掘。



聖墓教堂是由羅馬皇帝君士坦丁一世於西元335年所建，普遍被認為是耶穌受難地與埋葬處的所在地。歷史記錄並指出，君士坦丁的建築工人在施工過程中曾發現一座古老墓穴，許多人認為那就是耶穌的墳墓。

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