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日本醫療直升機失事3死 機身上下顛倒浮海面

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本一架運送病患的醫療直升機昨天在長崎縣對馬市外海失事，總共造成3人死亡。而這架翻覆的直升機以上下顛倒的狀態浮在海上。日本當局初判事故機可能因不明理由迫降海上。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，日本一架醫療直升機昨天下午原定從長崎縣的對馬機場飛往福岡市的和白醫院，不過這架直升機在飛行途中失聯，後來以機身翻覆的狀態下在壹岐外海被尋獲。

海上保安部表示，機上總共6人，其中86歲女病患、這名女病患的68歲兒子、34歲男醫師，共3人死亡，機長、維修技師與28歲的女護理師獲救時均有意識。

而翻覆的直升機以完全上下顛倒的狀態浮在海面上，根據海上保安部迄今的初步調查，旋翼並未嚴重受損。

和白醫院表示，這架直升機在出發之後10多分鐘失聯。

海上保安部研判事故機可能因為某種理由迫降海上，未來將聽取機長的說法釐清詳情；日本國家運輸安全委員會今天下午預計在事故現場啟動調查。

營運這架直升機的SGC佐賀航空公司今天召開記者會，就這起事故致歉，決定在運安會釐清事故原因之前停飛所有飛機，且表示會全力配合海上保安廳的搜查與日本政府國土交通省（簡稱國交省）的調查。

日本 直升機

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