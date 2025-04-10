快訊

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人贏球

老年人和子女同住反而幸福感降低？精神科醫籲60歲後的「關係重置」

教授薪苦／高教深耕加碼救低薪困境？公平性問題待解

長女1歲罹天使症候群…媽甩消沉帶她「蒐集幸福」 母女齊步升級人生

聯合新聞網／ 綜合報導
育有罕病女的日本媽媽，希望將來女兒能在喜愛的海邊工作。海邊示意圖，非文中地點。 圖／ingimage
育有罕病女的日本媽媽，希望將來女兒能在喜愛的海邊工作。海邊示意圖，非文中地點。 圖／ingimage

根據日媒「magacol」報導，東京一位育有兩名子女的牟田曉子女士，在得知長女罹患罕見疾病後，雖一度陷入低潮，最終選擇積極面對，陪伴女兒成長。她不僅為孩子改變職涯，也因女兒的存在，拓展了自己的人生視野。

牟田的長女在一歲半時，因癲癇發作被診斷為「Angelman氏症候群」（Angelman Syndrome，簡稱AS）。這是個嚴重學習障礙，並伴隨特殊面部表徵與行為的神經性遺傳疾病，又稱「天使症候群」。嚴重患者會難以行走與言語，需終身照護。面對這突如其來的打擊，她曾為此消沉了約一周左右，但很快調整心態，決定專注於「如何讓女兒幸福」。她帶著孩子四處旅行、嘗試各種體驗，透過持續的訓練和治療，現在16歲的女兒已能使用筷子進食，甚至能參與騎馬、划獨木舟等活動，展現出超越醫學預期的進步。

為了兼顧女兒與自身職涯，牟田從傳統出版社轉職到不需加班的公司。但她「還是想運用自己編輯的專長，希望能用文字的力量影響這個社會，並且能協助身心障礙者」，因此她進入了現在的公司。女兒進入特殊教育學校，她則利用有日間照護人員協助時工作。她積極參與志工活動，創辦親子遊樂園，甚至為了能夠活得更久、陪伴女兒而取得瑜珈教練資格。牟田認為，家長要學會適時照顧自己，才能有餘裕陪伴孩子成長。

談及未來，她夢想帶著女兒移居五島列島，讓女兒能在她喜愛的海邊，安心的在社會福利機構中工作，而她也希望運用自己的瑜珈專長，創辦一個無論是否有身心障礙，都能充分療癒身心的場所。她表示：「我希望和女兒一起微笑著迎向更美好的未來。」

子女 癲癇 罕見疾病 職涯 親子 遺傳疾病

延伸閱讀

孕婦染罕見「妊娠鸚鵡熱」！日男痛失愛妻次女 盼動物園設置警示

你已努力活了20年！日第一男公關羅蘭 獨特金句鼓勵低潮粉絲

老被問為何不婚…日61歲漫畫家「單身生活充滿可能性」引共鳴

罕病軟骨發育不全症唯一可治療藥品納健保 5月生效

相關新聞

長女1歲罹天使症候群…媽甩消沉帶她「蒐集幸福」 母女齊步升級人生

根據日媒「magacol」報導，東京一位育有兩名子女的牟田暁子女士，在得知長女罹患罕見疾病後，雖一度陷入低潮，最終選擇積極面對，陪伴女兒成長。她不僅為孩子改變職涯，也因女兒的存在，拓展了自己的人生視野。

傘和窗簾恐讓你成獵物！日不動產社長提醒獨居女：買冰別提小塑膠袋

根據日媒「每日新聞」報導，東京不動產公司社長小泉厚子呼籲獨居女性應注意提高自我保護意識，避免因一時疏忽成為犯罪目標。

南韓研發真空管高速列車 首爾到釜山只要20分鐘

南韓為了進一步縮短國內交通時間，國土交通部今天表示，將正式開始研發「真空管高速列車」（Hypertube）的懸浮及推進技...

紐西蘭2025環境報告：許多本土物種面臨滅絕威脅

紐西蘭環境部新公布關於該國環境狀況的重大報告，其內容揭露當地獨特物種的前景堪憂、凸顯水質惡化問題，但也指出空氣品質有所改...

米價居高不下！日本將每月釋出儲備米 直到7月新米流通

日本政府為了平抑米價高漲，今天決定每月釋出緊急儲備米，直到7月新米流通到市面上。根據日本政府統計，3月底每5公斤平均米價...

日本高齡櫻花樹成隱憂…AI工具助判斷樹齡和健康 數據價值百萬

日本櫻花花海遠近馳名，但許多樹齡都達7、80年，早過了開花巔峰。現在一款人工智慧（AI）工具可透過照片進行「診斷」，或許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。