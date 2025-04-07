矮黑猩猩能溝通？ 專家：似人類語言組合

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

一項對矮黑猩猩的研究指出，猩猩擁有19種不同叫聲的排列組合，而其中4種遵循人類語言的組合規則，給予不同字詞組合有不同涵義。對此，科學家創建專屬倭黑猩猩的字典，作為系統性確定動物叫聲涵義的首創研究。

叫聲含有語言組合

《衛報》報導，蘇黎世大學研究團隊記錄民主剛果30隻成年倭黑猩猩的700種叫聲，並根據300種可能的情況或描述清單，檢測不同叫聲的背景意涵。

結果顯示，倭黑猩猩有7種不同類型的叫聲，並有19種不同的排列組合，其中有15種需要進一步分析，而有4種似乎遵循人類語言的組合規則。

舉例來說，「金髮舞者」（Blond dancer）指的是既是金髮又是舞者的人，但「壞舞者」（Bad Dancer）並非指稱既是舞者又是邪惡的人，而是代表不會跳舞或跳舞很差的人。對此，不同詞字組合有不同涵義，這也是人類語言的獨特之處。

倭黑猩猩叫聲字典

《The Conversation》報導，研究團隊針對倭黑猩猩的叫聲給予不同類型的假設涵義，例如：「快跑」（發出命令）、「我要去旅行」（宣布未來的行動）、「我害怕」（表達內在狀態）和「有掠食者」（提及外部事件）。歸納整理後，科學家創建專屬倭黑猩猩的字典，作為系統性確定動物叫聲的首創研究。

「人類語言並沒有那麼獨特。」該研究作者貝爾特和湯森表示，促進這種能力的認知基礎至少已有700萬年歷史，這是一個非常新奇的發現。此外，倭黑猩猩在交配中會使用多種叫聲來促進伴侶之間的和平，並透過聲音串聯產生總和含義的各樣短語，這通常是人類語言所獨有的系統模式。

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