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湯普森基金會成立50周年 展覽探討冷戰對當代影響

中央社／ 曼谷6日專電
為了紀念湯普森基金會成立50週年，金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽，邀請近年來旅行穿梭於維也納、台北和橫濱的藝術家楊俊參展。中央社
為了紀念湯普森基金會成立50週年，金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽，邀請近年來旅行穿梭於維也納、台北和橫濱的藝術家楊俊參展。中央社

為了紀念湯普森基金會成立50週年，金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽，邀請2位以台灣為創作基地的藝術家參展，用不同形式的藝術表現，探討冷戰對當代的影響。

由金湯普森藝術中心（The Jim Thompson ArtCenter）和曼谷藝術文化中心（Bangkok Art and Culture Center）合作策畫的藝術交流展「破碎的世界：從胡志明小徑到大草原的微觀敘事（The Shattered Worlds: Micro Narratives from the Ho Chi Minh Trail to the Great Steppe）」4月3日起至7月6日正式展出。

紀念湯普森基金會今年設立50週年，本次展覽邀請13位不同文化背景的藝術家，包括以台灣為創作基地的區秀貽與楊俊，以泰絲大王金湯普森在泰國冷戰時期為主題，透過創作呈現冷戰在各地的歷史背景與複雜性，反思冷戰遺留至今的影響。

駐泰代表處文化組指出，策展人暨金湯普森藝術中心藝術總監（Gridthiya Gaweewong）在展覽開幕表示，展覽主題分為心理戰、文化外交、太空競賽與核武，都是反映冷戰時期的關鍵字，同時她也感謝台灣文化部和波蘭文化部的協助。

本次參展的藝術家區秀貽出生成長於馬來西亞吉隆坡，目前長居台北，她的作品Still Alive靈感來自金湯普森等3位在亞洲神秘消失或發生意外的人物歷史事件，透過影像與物件探討歷史發展的其他可能。

另一位藝術家楊俊近年來旅行穿梭於維也納、台北和橫濱，他的作品The Overview Perspective讓觀眾產生視角的轉變，發想來自太空專有名詞「總觀效應」（Overview Effect），指當太空人在航行時，從太空或月球表面觀看地球，產生人類相較宇宙極其渺小的感慨。

主辦單位將舉辦一系列推廣活動，包括論壇、電影放映、藝術家和策展人講座及導覽等，讓觀眾透過藝術看見冷戰如何塑造當代社會政治格局。

為了紀念湯普森基金會成立50週年，金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽，邀請以台灣為創作基地的馬來西亞藝術家區秀貽參展，探討冷戰對當代的影響。中央社
為了紀念湯普森基金會成立50週年，金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽，邀請以台灣為創作基地的馬來西亞藝術家區秀貽參展，探討冷戰對當代的影響。中央社

冷戰 太空人 藝術家

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