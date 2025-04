湯普森基金會成立50周年 展覽探討冷戰對當代影響

為了紀念湯普森基金會成立50週年,金湯普森藝術中心和曼谷藝術文化中心舉行展覽,邀請2位以台灣為創作基地的藝術家參展,用不同形式的藝術表現,探討冷戰對當代的影響。

由金湯普森藝術中心(The Jim Thompson ArtCenter)和曼谷藝術文化中心(Bangkok Art and Culture Center)合作策畫的藝術交流展「破碎的世界:從胡志明小徑到大草原的微觀敘事(The Shattered Worlds: Micro Narratives from the Ho Chi Minh Trail to the Great Steppe)」4月3日起至7月6日正式展出。

紀念湯普森基金會今年設立50週年,本次展覽邀請13位不同文化背景的藝術家,包括以台灣為創作基地的區秀貽與楊俊,以泰絲大王金湯普森在泰國冷戰時期為主題,透過創作呈現冷戰在各地的歷史背景與複雜性,反思冷戰遺留至今的影響。

駐泰代表處文化組指出,策展人暨金湯普森藝術中心藝術總監(Gridthiya Gaweewong)在展覽開幕表示,展覽主題分為心理戰、文化外交、太空競賽與核武,都是反映冷戰時期的關鍵字,同時她也感謝台灣文化部和波蘭文化部的協助。

本次參展的藝術家區秀貽出生成長於馬來西亞吉隆坡,目前長居台北,她的作品Still Alive靈感來自金湯普森等3位在亞洲神秘消失或發生意外的人物歷史事件,透過影像與物件探討歷史發展的其他可能。

另一位藝術家楊俊近年來旅行穿梭於維也納、台北和橫濱,他的作品The Overview Perspective讓觀眾產生視角的轉變,發想來自太空專有名詞「總觀效應」(Overview Effect),指當太空人在航行時,從太空或月球表面觀看地球,產生人類相較宇宙極其渺小的感慨。

主辦單位將舉辦一系列推廣活動,包括論壇、電影放映、藝術家和策展人講座及導覽等,讓觀眾透過藝術看見冷戰如何塑造當代社會政治格局。