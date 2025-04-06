兩周前才出院…教宗方濟各驚喜現身梵蒂岡廣場！與群眾親切互動

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天驚喜現身梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），與群眾親切互動。他最近罹患嚴重肺炎，兩週前才出院，目前正康復中。

法新社報導，現年88歲的教宗在為病人舉行彌撒後，坐著輪椅穿越聖伯多祿廣場，並對群眾表示：「祝大家週日愉快。非常感謝大家。」

在眾多智慧型手機和相機包圍下，戴著鼻導管的教宗雖然聲音微弱，但比起3月23日離開羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）時更加清晰。教宗上一次公開露面是在2月14日。

理論上，方濟各經過危急病情後，正在進行為期2個月的療養，期間必須嚴格休息、不參與公開活動，也不與人群接觸。