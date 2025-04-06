經歷異常溫暖冬季後…暴風雪覆蓋莫斯科 恐在2天內達到一個月降雪量

經過氣候異常溫和的冬季後，俄羅斯首都莫斯科今天被暴風雪覆蓋，紅場（Red Square）的積雪達到10公分高。

路透社報導，氣象預報指出，預計今天和明天短短兩天內就會達到平常一個月的降雪量，將春天的花朵掩埋。氣溫從4日的攝氏16度驟降至0度以下。

涵蓋超過2200萬民眾的大莫斯科地區交通當局提醒，已經換下冬季輪胎的駕駛切勿冒險上路。

在俄國，冬季必須使用特殊的雪地輪胎。