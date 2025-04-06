快訊

「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

經歷異常溫暖冬季後…暴風雪覆蓋莫斯科 恐在2天內達到一個月降雪量

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導
經過氣候異常溫和的冬季後，俄羅斯首都莫斯科今天被暴風雪覆蓋，紅場（Red Square）的積雪達到10公分高。圖為俄羅斯莫斯科，普斯科夫山上的聖喬治勝利教堂。路透
經過氣候異常溫和的冬季後，俄羅斯首都莫斯科今天被暴風雪覆蓋，紅場（Red Square）的積雪達到10公分高。圖為俄羅斯莫斯科，普斯科夫山上的聖喬治勝利教堂。路透

經過氣候異常溫和的冬季後，俄羅斯首都莫斯科今天被暴風雪覆蓋，紅場（Red Square）的積雪達到10公分高。

路透社報導，氣象預報指出，預計今天和明天短短兩天內就會達到平常一個月的降雪量，將春天的花朵掩埋。氣溫從4日的攝氏16度驟降至0度以下。

涵蓋超過2200萬民眾的大莫斯科地區交通當局提醒，已經換下冬季輪胎的駕駛切勿冒險上路。

在俄國，冬季必須使用特殊的雪地輪胎。

俄羅斯 莫斯科 降雪 風雪

延伸閱讀

俄空襲克利福洛18死 澤倫斯基批美方回應「軟弱」

會見王毅 普亭稱期待習近平5月訪俄

中俄外長會談籌備5月習普會 王毅：推動世界走向多極化

王毅訪莫斯科期間 料會晤「老朋友」普亭

相關新聞

南韓大邱直升機協助滅山火…馳援途中墜毀！機上1飛行員身亡

韓媒報導，南韓東南部城市大邱的西北部山區6日發生火災，當地消防單位派遣5架直升機滅火，但一架直升機在當地下午3時41分（...

酒吧客流量下滑…捷克啤酒文化受打擊 擬尋求列UN非物質遺產

歷史悠久的捷克啤酒文化因酒吧客流量下滑受到打擊，專業人士正尋求申請啤酒文化列入聯合國（UN）人類非物質文化遺產名錄，期盼...

經歷異常溫暖冬季後…暴風雪覆蓋莫斯科 恐在2天內達到一個月降雪量

經過氣候異常溫和的冬季後，俄羅斯首都莫斯科今天被暴風雪覆蓋，紅場（Red Square）的積雪達到10公分高

日本遊富士山觀光巴士高速路追撞 包括6港人共47傷

日本東京八王子市高速公路南下線隧道口，5日上午10時15分左右發生觀光巴士追撞事故。這起車禍造成兩輛觀光巴士包含駕駛共4...

星期人物／被川普罵卑鄙小人 戈德堡與國安機密的奇遇

美國總統川普公開罵他是卑鄙小人，批他主編的《大西洋》月刊是三流雜誌，對他恨之入骨。所以，當月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）收到加入白宮國安團隊聊天室的邀請時，他的第一反應是有人在惡作劇。他轉念一想，加入群組也無妨。幾天後，他就收到美軍準備空襲葉門的作戰計畫，發信人是國防部長赫格塞斯；邀他進群組的人，則是白宮國家安全顧問沃茲。

遊富士山觀光巴士追撞釀47傷 台灣遊客憶驚魂：窗戶突然被撞碎

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口在當地時間5日上午10時15分左右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。