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南韓大邱直升機協助滅山火…馳援途中墜毀！機上1飛行員身亡

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一架南韓林務單位的直升機3月24日在東南部的義城（Uiseong）施放阻燃劑，示意圖。美聯社
一架南韓林務單位的直升機3月24日在東南部的義城（Uiseong）施放阻燃劑，示意圖。美聯社

韓媒報導，南韓東南部城市大邱的西北部山區6日發生火災，當地消防單位派遣5架直升機滅火，但一架直升機在當地下午3時41分（台灣時間下午2時41分）墜毀，消防單位說機上一名飛行員身亡。

韓聯社及CHOSUNBIZ報導，前述大邱火勢發生在當地下午約3時12分（台灣時間同日下午2時12分），已於當地4時多撲滅，起火原因還未釐清。據報導，事發直升機僅載有飛行員一人。一名當地消防官員說，正在釐清事件確切原因。

3月26日，慶尚北道義城郡已曾發生滅火直升機墜毀，一名飛行員喪生。

南韓 大邱 火災 直升機

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