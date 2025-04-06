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日本高速公路ETC大規模故障 多地收費站停擺、車流回堵

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本首都圈與東海地區等地的高速公路收費站ETC今晨零時30分左右起發生大規模故障，東京都、靜岡縣等7個地區，逾90處收費站的ETC停擺，導致部分路段車流回堵9公里。

「讀賣新聞」與日本電視台（Nippon TV）報導，中日本高速道路公司（簡稱NEXCO中日本）說明，截至今天中午12時仍不確定系統何時恢復正常。

中日本高速道路公司也指出，系統故障的7個地區包含東京都、神奈川縣、靜岡縣、山梨縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣，中央自動車道（類似高速公路）、東名高速高路、新東名高速公路等17條路線的高速公路之中，超過90處收費站ETC停擺。

為此，目前由工作人員在一般通道因應，不過各地仍發生塞車，其中中央自動車道八王子收費站往東京方向的路段，車流從收費站回堵約7到8公里；東名高速公路東京收費站往東京方向的路段，車流回堵9公里。

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