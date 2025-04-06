日本高速公路ETC大規模故障 多地收費站停擺、車流回堵

美國總統川普公開罵他是卑鄙小人，批他主編的《大西洋》月刊是三流雜誌，對他恨之入骨。所以，當月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）收到加入白宮國安團隊聊天室的邀請時，他的第一反應是有人在惡作劇。他轉念一想，加入群組也無妨。幾天後，他就收到美軍準備空襲葉門的作戰計畫，發信人是國防部長赫格塞斯；邀他進群組的人，則是白宮國家安全顧問沃茲。

2025-04-06 10:00