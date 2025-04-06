快訊

不只財物鎖進保險箱 空服員住飯店會把3物品放入以保持衛生

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

洗衣前泡水「別超過這時間」 專家：否則細菌狂飆萬倍

2025世博會開幕倒數1周 僅4成自建場館試營運

中央社／ 東京6日綜合外電報導

2025年世界博覽會（大阪關西世博）開幕倒數1周，許多展館工程延宕，自建展館的海外國家展館中，僅4成參加這幾天實施的試營運；另外有民眾反映入場排隊時間太長。

時事通信社報導，大阪關西世博將在4月13日開幕，舉辦到10月13日，活動為期184天，會場位在大阪市的人工島「夢洲」。

主辦單位預測尖峰時期每天約有22萬人入場，加上會場四面環海，抵達會場的交通方式有限，屆時如何順暢地運送參觀民眾也成為一大課題，因此4月4日起至今天舉辦試營運，測試交通、入場閘門運作等狀況。

而距離會場最近的大阪地下鐵「夢洲站」營運商大阪地下鐵公司也在試營運期間，增加地鐵班次；另外，相關單位也首度在4月5日實施「停車與轉乘」機制，引導自行開車的民眾轉乘接駁巴士到會場。

另外，試營運期間，入場閘門與非現金支付的機器也受到檢測。大阪關西世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）的幹部表示，「一開始未必能順暢進行，透過熟悉流程與實際操作，能改善一些狀況。」

不過，有參加試營運的民眾在入場閘門前表示，排隊時間太長以及預約參觀展館過程太繁雜。

4月5日當天約有3萬人前往會場參加第2天的試營運，在上午9時會場開放前，入口處大排長龍。這些參加試營運的民眾由抽籤方式選出，來自大阪府等地。

大阪市一名74歲男子表示，「入場前已排了1個多小時，等待時天氣炎熱，沒什麼陰影處可以遮陽。」另一名來自奈良的76歲男性入場前也等了1小時，他說，「已經過了展館預約時間，得用跑的」。

對於這種狀況，萬博協會的幹部表示有意評估相關措施。而萬博協會近期將公布試營運結果。

海外展館之中，共有42間展館選擇自行與日本承包商簽約蓋展覽館「方案A」，但是截至4月5日，參加試營運的展館僅有17間，僅占自建展館的約4成，其餘6成選擇方案A的海外展館，因為準備不充分等理由而未參加試營運。

一名參加試營運的大阪府寢屋川市女大生反映「聽得到施工聲音」，擔憂有些場館是否來得及在開幕日完工。

此外，門票銷售也受到矚目，萬博協會的目標是售出2300萬張門票，計劃其中約6成的1400萬張是預售票。而截至4月2日，預售票賣出約870萬張，為預售票目標的62%左右。自今年2月底以來，每周銷售量都比前一周增加超過10萬張，若納入學生校外教學與團體預約，門票銷售有望突破1000萬張。

萬博協會另一名幹部表示，目前門票銷售狀況「稱不上滿意」，期望開幕後能進一步推升銷量，邁向最終目標「2300萬張」。

世博 大阪 幹部

延伸閱讀

前進EXPO 2025大阪萬博！獨家享受奢華、輕鬆的尊榮行程 限量VIP早鳥優惠熱賣中

整理包／2025「大阪世界博覽會」來了！8大亮點展館+特色國際展館 朝聖「全球最大木造建築、高17米鋼彈」

到關西禮儀園區祭祖不怕沒車位 高公局開放臨停車場

2025大阪世博搶先看！飛行車、氫能船...會場總舵手：讓海上荒島翻身世博舉辦地

相關新聞

日本遊富士山觀光巴士高速路追撞 包括6港人共47傷

日本東京八王子市高速公路南下線隧道口，5日上午10時15分左右發生觀光巴士追撞事故。這起車禍造成兩輛觀光巴士包含駕駛共4...

星期人物／被川普罵卑鄙小人 戈德堡與國安機密的奇遇

美國總統川普公開罵他是卑鄙小人，批他主編的《大西洋》月刊是三流雜誌，對他恨之入骨。所以，當月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）收到加入白宮國安團隊聊天室的邀請時，他的第一反應是有人在惡作劇。他轉念一想，加入群組也無妨。幾天後，他就收到美軍準備空襲葉門的作戰計畫，發信人是國防部長赫格塞斯；邀他進群組的人，則是白宮國家安全顧問沃茲。

遊富士山觀光巴士追撞釀47傷 台灣遊客憶驚魂：窗戶突然被撞碎

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口在當地時間5日上午10時15分左右...

逼吃垃圾桶食物、髒尿布套頭 4歲童遭母與男友虐13月致死 被告下場曝光

新加坡發生令人心寒的虐殺女童焚屍案。當地4歲女童江雨惠...

印尼祭出新條例監督外國記者 遭批限制新聞自由

印尼國家警察局通過一項條例，要求外國記者在「特定地點」工作須出示警方信函，但未具體說明哪些地點。人權組織批評此舉恐限制新...

全球空污最嚴重首都 印度人習以為常、外國人戴兩層口罩自保

根據研究，2024年空污最嚴重的9個城市中有6個在印度，新德里更是全球空污最嚴重的首都，外國人即便莫可奈何，也只能盡量留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。