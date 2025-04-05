遊富士山觀光巴士追撞釀47傷 台灣遊客憶驚魂：窗戶突然被撞碎

泰國發生驚悚命案！當地1名清潔女工在打掃街道期間，發現疑似「仿真娃娃」被吊掛在樹上，初時還以為有人惡作劇，心想「是誰把娃娃掛成這樣？」，沒料到走近一看，居然是1具女屍，而且舌頭吐出十分駭人，她嚇得立刻讓丈夫報警。

2025-04-03 11:42