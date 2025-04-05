「台灣舞台」塔林音樂週登場 點亮歐洲台灣文化年

東北歐春季最具規模的藝文活動「塔林音樂週」近日登場，駐拉脫維亞代表處為響應外交部及文化部推動的「歐洲台灣文化年」，與台灣風潮音樂合作，在塔林音樂週推出「台灣舞台」表演，呈現深具台灣特色的多元音樂風情。

每年固定於愛沙尼亞首都舉辦的「塔林音樂週」（Tallinn Music Week），是東北歐春季最具規模的藝文活動，今年於4月3日至6日舉行，主題聚焦於AI人工智慧、歐洲音樂生態系統的挑戰及全球合作等議題。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，「台灣舞台」（Taiwan Music Flight）於3日登場，參與演出的音樂家包括精通柳琴與中阮的敘事性演奏家陳崇青、結合西塔琴與二胡營造特有東方韻味的「問他」（WOOONTA）跨界樂團、阿美族新生代創作者「吱吱郭芝吟」，以及充滿海洋實驗性風格的創新搖滾樂團「漂流出口」（Outlet Drift）等人。

表演者們善用自身不同的文化背景、樂器組合、音樂形式，揉合台灣、日本、印尼、印度、巴西及非洲的音樂元素與風格，呈現豐富多元的台灣音樂能量與包容性，向歐洲觀眾行銷台灣的好聲音及音樂人的才華。

此外，為體現跨文化音樂交流的精神，也特別邀請愛沙尼亞民謠搖滾流行樂隊「Trad.Attack!」的鼓手圖布利（Tõnu Tubli）與台灣音樂家合作，共同創作「台愛混血」的混音作品。

駐拉脫維亞代表處並在3日晚間「台灣舞台」演出前舉辦歡迎酒會，廣邀愛沙尼亞政要及各界友人共襄盛舉，以歡迎台灣音樂家的到來，並促進台灣、愛沙尼亞與其他國家的音樂家同歡交流，吸引約300人出席。

駐拉脫維亞代表李憲章在酒會上致詞表示，他歡迎並樂見才華洋溢的台灣音樂團體來到極富盛名的「塔林音樂週」專場演出。他指出，作為「歐洲台灣文化年」的系列活動之一，這不僅是一次跨越國界的音樂交流，更是超越文化及族群的對話與音樂外交。

李憲章表示，他期待日後繼續透過類似平台，增進台灣與愛沙尼亞人民互訪及音樂交流，向各國音樂同好介紹台灣豐富多元的音樂元素及創作活力，增進相互瞭解及深化友誼，並邀請與會樂迷擇機訪台，體驗台灣風情。

「歐洲台灣文化年」為外交部與文化部攜手合作於今年在歐洲舉辦的一系列藝文活動，讓歐洲民眾可以透過文化活動更深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。