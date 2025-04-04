全球空污最嚴重首都 印度人習以為常、外國人戴兩層口罩自保

根據研究，2024年空污最嚴重的9個城市中有6個在印度，新德里更是全球空污最嚴重的首都，外國人即便莫可奈何，也只能盡量留在室內並打開空氣清淨機，不得不外出時則會戴緊口罩，試圖讓空污對身體的傷害降到最低。

對空污司空見慣的印度人來說，他們即便知道燃燒物品是造成空污嚴重的元凶，但正處於寒冬，卻也無計可施。

瑞士公司IQAir於3月時公布「2024世界空氣品質報告」（2024 World Air Quality Report），該公司在綠色和平組織（Greenpeace）支持下，分析138個國家或地區，共8954個地點、4萬多個空氣品質監測站的資料。

這份報告指出，印度是2024年空污第5嚴重的國家，其細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度達每立方公尺50.6微克，比世界衛生組織（WHO）的安全標準高出10倍以上。

IQAir的報告提到，全球9個空污最嚴重的城市中，有6個是在印度，而新德里（New Delhi）是世界上空污最嚴重的首都，伯尼哈特（Byrnihat）是全球空污最嚴重的大都會區。

印度的空氣品質不佳，尤其在冬季時更為嚴重，焚燒物品產生的污染是其中的一大主因。

印度農民在入冬後，會大規模焚燒稻稈等農業廢棄物，這是形成大規模霧霾的關鍵。而這段期間也進入節慶的高峰期，為了慶祝、祭祀焚燒的蠟燭、爆竹等物，助長了空污的程度。

另外一個空污重要的原因，就是印度人為了與低溫搏鬥，就地取材生火取暖，木材、牛糞、垃圾已是基本款，廢五金、塑膠、廢輪胎也是他們力抗寒冬的生火取暖配備，這些都是讓空氣品質大幅惡化的成因。

在印度空污情況嚴重時，學校會改採線上教學，而機場每天都因能見度不佳有數百個航班的起降受到影響，當局也會要求年長者、兒童、患有呼吸道或心血管疾病的人避免戶外活動。

即便有許多不便，甚至會危害健康，但印度人面對空污的習以為常之際，且也有那麼一些的莫可奈何。

印度德里一位大學教授滿臉無奈、雙手一攤地告訴中央社記者，大家都知道入冬後焚燒稻稈會造成空污，政府確實也下令禁止，「但為了獲得農民的選票，誰敢真的全力取締？」

印度民眾卡格勒（Neetu Kagra）告訴中央社記者說，冬天我們會燒曬乾的牛糞、木材、塑膠、報紙，用來取暖，也會依傳統拿來烤印度煎餅、煮蔬菜，「這就是我們傳統的生活方式。」

來印度定居6年多的林姓民眾表示，德里冬天的空污是最嚴重的，且嚴重到即使在室內，看起來也是霧茫茫的一片，在污染最嚴重的時候，通常就是減少外出，大家在家裡也都會買很多台空氣清淨機，空間大一點的地方還得一次擺上兩台，要出門的話一定會戴能防止PM2.5的口罩，「我聽過最誇張的，是有人連睡覺都得戴口罩」，且「連我們的印度朋友都說，全印度空污最嚴重的地方，就是首都德里。」

另一名來自台灣的林姓民眾也分享了她的防空污小撇步，她說：「我們在印度，每天早上都要看空氣檢測的應用程式（app），如果空污數值太高，可能還要戴上兩層口罩才有辦法出門，這才能保護自己免於空污。