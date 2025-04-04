小護士愛上大毒梟！在「全英最糟監獄」熱戀 女方家長嚇壞

英國一名護理師承接監獄的外包工作，結果疑似和獄中一名囚犯產生情愫，該囚犯曾被指控過失殺人、槍枝和毒品犯罪等罪刑，關押於有「全英國最糟監獄」之稱的旺茲沃斯監獄（HMP Wandsworth）。

根據《每日郵報》報導，這場戀情會曝光是因為該囚犯去年10月出獄後，在法院文件中填入護理師的住址，但尚不清楚女方是否知情，面對《每日郵報》的採訪，他堅稱沒有做錯任何事。

護理師自去年11月開始接受調查，已被暫時禁止在任何服刑機構工作，值勤也須在嚴格的監督下進行，並且需要將此制裁告知未來的雇主、教育機構或任何協助她重新培訓的工作人員。根據英國法律，若公職人員行為不當罪名成立，該護理師可能被判處一年監禁。

由於調查仍在進行中，護理師的父母不能透露過多資訊，但兩人表示相當震驚與不安，並強調他們都是良好公民，「我們兩個都是老師」。

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