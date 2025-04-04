快訊

「預估關稅10%」大翻車！柯建銘臉書遭洗版：多出的你負責？

葉欣眉驚傳罹「類癌」！緊急動刀摘除腫瘤病倒畫面曝光

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵：改革才對得起死者

小護士愛上大毒梟！在「全英最糟監獄」熱戀 女方家長嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名護理師疑似和獄中囚犯戀愛。示意圖／ingimage
英國一名護理師疑似和獄中囚犯戀愛。示意圖／ingimage

英國一名護理師承接監獄的外包工作，結果疑似和獄中一名囚犯產生情愫，該囚犯曾被指控過失殺人、槍枝和毒品犯罪等罪刑，關押於有「全英國最糟監獄」之稱的旺茲沃斯監獄（HMP Wandsworth）。

根據《每日郵報》報導，這場戀情會曝光是因為該囚犯去年10月出獄後，在法院文件中填入護理師的住址，但尚不清楚女方是否知情，面對《每日郵報》的採訪，他堅稱沒有做錯任何事。

護理師自去年11月開始接受調查，已被暫時禁止在任何服刑機構工作，值勤也須在嚴格的監督下進行，並且需要將此制裁告知未來的雇主、教育機構或任何協助她重新培訓的工作人員。根據英國法律，若公職人員行為不當罪名成立，該護理師可能被判處一年監禁。

由於調查仍在進行中，護理師的父母不能透露過多資訊，但兩人表示相當震驚與不安，並強調他們都是良好公民，「我們兩個都是老師」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

戀愛 監獄 護理師

延伸閱讀

找到真愛！42歲女滑「監獄筆友網」戀上小16歲罪犯 交往6年喊：想結婚

以為是真愛！女獄警戀愛腦幫嫌犯走私毒品 慘入獄變犯人

監獄交友網站遇真愛 老公獄中送車她堅稱「不是贓款」

僅6年升典獄長卻和囚犯交往！越權批准假釋 戀人販毒送她賓士

相關新聞

小護士愛上大毒梟！在「全英最糟監獄」熱戀 女方家長嚇壞

英國一名護理師承接監獄的外包工作，結果疑似和獄中一名囚犯產生情愫，該囚犯曾被指控過失殺人、槍枝和毒品犯罪等罪刑，關押於有「全英國最糟監獄」之稱的旺茲沃斯監獄（HMP Wandsworth）。

清潔工見樹上掛娃娃...走近驚覺是「吐舌女屍」！死狀悽慘警方調查中

泰國發生驚悚命案！當地1名清潔女工在打掃街道期間，發現疑似「仿真娃娃」被吊掛在樹上，初時還以為有人惡作劇，心想「是誰把娃娃掛成這樣？」，沒料到走近一看，居然是1具女屍，而且舌頭吐出十分駭人，她嚇得立刻讓丈夫報警。

熱浪襲全境 澳洲經歷最熱12個月 高出均值1.61℃

澳洲官員3日表示，該國剛剛經歷有紀錄以來最酷熱難耐的12個月，期間還發生洪水氾濫、熱帶氣旋肆虐和大規模珊瑚白化等現象。

網紅帶隊品嚐日本壽司 父母讚「爆炸好吃」：德國3倍價錢也吃不到

日本壽司以其新鮮食材與多樣化選擇吸引眾多海外遊客，成為訪日必嚐的美食之一。根據日媒「HintPot」分享，德國網紅Lena與先生特地帶從德國來訪的父母前往高級壽司店，體驗真正的江戶前壽司。

行員白天當農夫！日地方銀行種「夏季草莓」 開拓新業務不為賺錢

根據日媒《テレ朝 News》報導，位於千葉市的一家地方銀行「千葉興業銀行」成立了一座觀光草莓農園，成為日本首例由地方銀行經營的農場。該農園由銀行的子公司負責經營，占地1萬2千平方公尺，有兩座農業用溫室。並由四名資深銀行職員親自參與栽培。他們白天是農夫，太陽下山後則回到銀行行員身分。

餐裡有頭髮！情侶免費吃一頓後開心求婚 店家監視器拍下離譜詭計

根據日媒「BuzzFeed」報導，美國田納西州一間餐廳日前發生一起詐欺事件。一對情侶在用餐後謊稱食物中有頭髮，要求全額退費，然而餐廳監視器畫面卻揭露了他們的驚人行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。