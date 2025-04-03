日本警方：黑幫成員連年減少 2024年首度跌破2萬人

日本警方今天公布的數據顯示，日本黑道幫派成員人數連年減少，在2024年更降至1萬8800人，寫下首次跌破2萬人的新低紀錄。

法新社報導，日本黑幫勢力自2005年來持續縮小，部分歸因於警方嚴加取締。

日本警察廳在今天發布的報告示警說，儘管黑幫成員人數減少，但「他們的一些活動愈來愈不透明，而且資金來源也日漸多元化」。

報告指出：「黑幫對我們的社會構成威脅，這個事實從未改變。」目前不清楚警方如何彙整黑幫成員人數資料。

然而，這種不透明程度擴大的其中一例，就是與匿名犯罪集團的連結，這些集團須對日益猖獗的網路詐騙和投資詐騙等犯罪行為負責。

日本警方紀錄顯示，全國去年與詐騙集團和其他犯罪相關的損失總額達到2630億日圓（約新台幣604億元）；相較下，2019年為620億日圓。