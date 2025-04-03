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印度也有清明節 駐台代表揭清理石碑有特殊意義

中央社／ 台北3日電

明天是清明節，而印度也有特定祭祖的期間稱「Pitru Paksha」，但奉行「先火葬再水葬」到印度人如何掃墓祭祖，印度駐台代表葉達夫今天受訪表示，先人靈魂常伴左右，可在家中、河岸誦經及打掃，而在他的家鄉，這期間去清理石碑，代表家族中有貢獻國家的人。

和台灣一樣不只在忌日拜拜，印度每年印度曆6月、新曆9月到10月間有長達16天的Pitru Paksha，舉行「Shraddha儀式」向祖先祭獻飯糰（Pind Daan）等食物，且這16天舉止須保持收斂簡樸，包括吃全素、禁酒、禁止婚禮慶典、不能買新的東西，同時也不宜有新的事業；部分地區甚至不能剪頭髮、刮鬍子、剪指甲和穿新衣。

印度台北協會會長、印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）今天接受中央社專訪時表示，印度祭祖圍繞3大概念，責任（dharma）、業力（karma）以及靈魂永恆（eternity ofsoul）。

葉達夫進一步解釋，後代有責任感謝祖先讓自己過上更好的日子，這也是後代所虧欠的；而業力指的是後代怎麼對待祖先都將有所迴向；靈魂永恆則基於生命輪迴，祭祖將帶給先人靈魂的安寧。此外，濟貧也是Pitru Paksha的一環。

談及不能買新東西，他笑著分享，有年很想買輛腳踏車，但碰上Pitru Paksha就只好等，當時真的很難熬，但現在回想是件好事，因為Pitru Paksha期間出了新款腳踏車，「我可能買到的是比較好的腳踏車」。

台灣人在清明節會到祖墳打掃清潔並上香，也被稱「掃墓節」，但在印度文化，遺體火化後會將骨灰灑進恆河等聖河，此儀式叫「Asthi Visarjan」。

至於沒有墳墓該如何掃墓祭祖，葉達夫說明，因為靈魂永恆且常在身旁，印度人通常在家中、廟宇或是河岸上就可祭祖，藉由誦經與祖先建立連結，這是很安靜且自省的一段時間，也會維持家中、儀式現場或河岸邊的純淨。

來自印度西部古吉拉特邦的葉達夫特別提到，在他的家鄉，很多人的祖先都曾有善舉、曾打仗保家衛國或其他重大貢獻的人，後代會立石碑（Paliya）以茲紀念，他的祖先也是其中之一，所以他有責任要去清理石碑和該區域，並進行祭獻與祈禱。

葉達夫另又分享，印度人很重視祖先，他的家鄉甚至有職業的「家譜紀錄師」（Barot），印度文明數千年，有些家譜甚至記錄在葉子上，而在Shraddha儀式上，會用家譜呼叫特定祖先並祈禱。

葉達夫自2023年8月就任，這是在台灣度過的第二個清明節。他指出，台灣人掃墓祭祖的文化展現很深的價值觀，以及很強烈的傳統根源和家庭責任，但同時台灣人也看重創新和科技發展，這讓台灣社會不僅謙遜且負責任，也具有豐富創意。

葉達夫強調，而印度身為全世界最古老的文化之一，但同時也正在歷經現代化，印度與台灣走在同一條道路上。

印度 清明節 祖先 靈魂

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