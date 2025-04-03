澳洲經歷史上最熱12個月 氣溫高出均值1.61度
澳洲官員今天表示，該國剛剛經歷有紀錄以來最酷熱難耐的12個月，期間還發生洪水氾濫、熱帶氣旋肆虐和大規模珊瑚白化等現象。
資深政府氣候學家葛倫傑（Simon Grainger）指出，去年4月到今年3月的平均氣溫較過往均值高出攝氏（下同）1.61度，創下逾百年前有紀錄以來的最高溫。
他告訴法新社：「這當然是持久性全球天氣型態的一部分。」
「約莫從2023年4月以來，全球各地氣溫就一直大幅刷新歷史紀錄。」
葛倫傑表示，上一個最熱的12個月出現在2019年，當時的氣溫較均值高出1.51度。
「這種氣溫變化可謂相當顯著…遠遠高於我們的預期。」
這項紀錄是依據連續12個月的量測數據，而非以日曆年度為基準。
上月也是澳洲歷來最熱的3月，氣溫較均值高出2度以上。
葛倫傑說：「基本上，澳洲全境幾乎都面臨持續高溫。我們觀察到許多引發熱浪的條件，尤其是在西澳州（Western Australia）。我們發現涼爽的天氣很少，過境的冷鋒數量也很少。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言