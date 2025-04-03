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清潔工見樹上掛娃娃...走近驚覺是「吐舌女屍」！死狀悽慘警方調查中

香港01／ 撰文：桃樂斯
屍體示意圖／Ingimage
屍體示意圖／Ingimage

泰國發生驚悚命案！當地1名清潔女工在打掃街道期間，發現疑似「仿真娃娃」被吊掛在樹上，初時還以為有人惡作劇，心想「是誰把娃娃掛成這樣？」，沒料到走近一看，居然是1具女屍，而且舌頭吐出十分駭人，她嚇得立刻讓丈夫報警。

警方初步調查後確認死者是20歲女子，並於她住處檢獲抗憂鬱藥物，以及疑似其男友申請身分證遺失的文件，但由於閉路電視故障關係，暫時無法確認死者是輕生，還是遭人殺害。事發當晚死者的男友曾上門尋人，但似未有見面便離開，當地警方將會對死者的男友進行盤問，以了解內情。死者遺體已送至醫院進行解剖，以便作進一步調查。

女屍吊掛樹上吐舌亡

綜合泰國媒體報道，當地烏隆他尼府（Udon Thani）警方於周日（23日）早上6時30分接獲報案，指有1具女性遺體吊掛在樹上，隨即派員前往現場。經調查後確認，死者為20歲女子塔納蓬（Thanaporn），她左眼失明，被發現時身穿長袖上衣與短裙、舌頭外伸。另外，她脖子綁着1條白色尼龍繩，右手似乎在拉扯勒住脖子的繩子，警方粗略估計其死亡時間約在前一晚（即22日）晚上約9時。

死者住處監視器故障　未能確定死因

警方確認死者身分後，即時前往女子住處展開調查，並於屋內檢獲死者的身分證、殘障證明、抗憂鬱藥物，推測她患有憂鬱症；另外屋內亦有1份身分證遺失的申請文件，持有人為1名27歲男子，相信是死者的男友。雖然死者住處設有監視器，但由於閉路電視早已故障，警方暫時無法確認死者是輕生，還是遭人殺害。

鄰居：死者男友前一晚曾上門找對方

有居住附近的鄰居透露，死者男朋友過往騎車來找她時，通常會在屋外先致電對方，但22日當晚約8時，她目擊死者男朋友照常騎着摩托車到達，並於門外致電死者，但當天他只撥打1次電話，未有找到對方，但隨即離開後沒再出現。

清潔女工初時以為是娃娃　發現是遺體即報警

而發現遺體的54歲清潔女工菲姆帕拉（Damrongsin Phimpharat）表示，當天她照常在巷子裏掃地，無意間看見前方芒果樹上懸掛着1件物體，起初還以為是仿真娃娃，心想「是誰把娃娃掛成這樣？」，詎料走近查看竟然是人類遺體，隨即叫丈夫報警。菲姆帕拉事後回想仍猶有餘悸，「我很震驚，一生中從未見過有人這樣上吊自殺，我現在還起雞皮疙瘩」。

死者遺體正等候解剖　死因仍有待進一步調查

當地警方與救援人員於現場完成調查後，已將遺體送往醫院進行解剖，稍後將會讓家屬領回遺體。警方亦會傳召死者男友進行盤問，案件細節和女子死因則有待進一步調查確定。

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文章授權轉載自《香港01》

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