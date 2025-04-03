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影／連跑30年馬拉松！ 92歲超強阿公「愈跑愈快」打破世界紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
拉奧即使92歲，也沒有停止跑步的習慣。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
拉奧即使92歲，也沒有停止跑步的習慣。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

義大利一名高齡92歲的阿公，不但沒有因為年齡漸長而放棄運動，最近還完成第30次的馬拉松。不僅如此，他的速度還比去年快了10分鐘，之前更打破90歲以上年齡組的世界紀錄。

ODDITYCENTRAL報導，92歲的拉奧（Antonio Rao）在10歲那年離開家鄉卡拉布里亞（Calabria），獨自一人搬到羅馬。從那時候開始，他的人生就與跑步密不可分。拉奧回憶說，自己年輕時是為了跟上朋友的腳步才開始跑步，沒想到一跑就是80年。他也提到，一直到現在，他都維持每周跑20到30公里的跑步習慣。

今年的羅馬馬拉松，拉奧以6小時44分16秒完賽，比去年快了整整10分鐘，展現驚人的體能狀態。不過這甚至不是他的最佳成績，早在2023年時，他就以6小時14分的速度完賽，打破該年齡組的世界紀錄。

拉奧在受訪時表示，自己最近身體狀況不太好，原本不確定能不能跑完全程，沒想到竟然還打破去年紀錄。大多數同年紀的阿公阿嬤可能會選擇悠閒度日，但拉奧因熱愛跑步，希望持續挑戰極限。這麼做不僅幫他維持身體健康，還讓他持續突破自我。

拉奧表示，「如果我能做到，任何人都能做到！」他希望自己的故事能激勵更多人運動，因為對他來說，跑步已經是生活的一部分，他希望將這樣的健康習慣推廣出去。

羅馬 義大利 運動 馬拉松

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