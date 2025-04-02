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印度設限下孔子學院難運作 學者：短期內不會改變

中央社／ 新德里2日專電

印度於2020年和中國發生邊界衝突後，就因國安問題全面審查境內所有孔子學院。尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼表示，印方以干涉大學事務為由，對孔子學院做出種種限制，讓其難以運作，這樣的情況「短期內應不會有改變」。

孔子學院因與中國政府有關聯引發爭議，澳洲政府2年前提及，將不再允許孔子學院在澳洲設立。澳洲廣播公司（ABC）1日報導，澳洲幾乎一半的孔子學院都已關閉；專家對此表示，澳洲政府關切外國勢力的干預，是「可能原因之一」。

印度人報（The Hindu）2020年報導，中國已在全球逾160個國家設立550所孔子學院（ConfuciusInstitutes）、1172間孔子課堂（ConfuciusClassrooms）。全球第一所孔子學院於2004年在韓國首爾成立。

根據孔子學院官網資料，目前有日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等24個亞洲國家設有孔子學院。

目前南亞地區有巴基斯坦、印度、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、阿富汗6國設有孔子學院，發展之所以不如亞洲其他地方蓬勃，外界認為這是因為這些地區沒有大量華僑，缺乏共同文化認同所致。

一般認為，孔子學院除了教育工作，還有政治功能。澳洲廣播公司2019年披露，志願到孔子學院擔任教師的申請人須展現對中國政府的政治忠誠。另外，人權觀察（HRW）組織表示，孔子學院多次審查涉及北京的敏感議題討論。

印度英文報紙「德干前鋒報」（Deccan Herald）指出，中國長期以來在許多國家設立孔子學院，作為中國和其他國家高等教育機構合作的一種方式，名義上是要在全球推廣中國語言與文化，但常被各界懷疑是中國在海外「大外宣」的工具，因此飽受批評，更曾因涉嫌從事間諜活動，遭美國等國家調查。

英國廣播公司（BBC）報導，孔子學院原本由「中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室」管理，後來改由「中國國際中文教育基金會」負責，讓原本隸屬中國教育部的孔子學院，改由民間公益組織營運，試圖淡化外界對其官方背景的質疑。

印度一度至少有6個地方可以發現孔子學院的蹤跡，但孔子學院官網最新資料顯示，目前只剩下孟買大學（University of Mumbai）和韋洛爾科技大學（Vellore Institute of Technology）設有孔子學院，另有一間孔子課堂設於加爾各答中文學校（School ofChinese Language Kolkata）。

印度尼赫魯大學（JNU）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）接受中央社記者訪問表示，印度原本有約6所孔子學院，但2020年印中邊界衝突後，印度所有的孔子學院運作陸續受到限制。

據了解，印度政府雖未明文要求廢止孔子學院這3個據點，但始終未發簽證給中國籍教師，至今這3個地方仍沒有中國教師授課，但不排除這些地方在檯面下運作的可能。

謝鋼認為，目前看來，「孔子學院短時間內不會解禁」。因為印度政府認為孔子學院干涉大學事務，且印中邊境局勢尚未真正和緩，目前連中國媒體都無法取得印度簽證，遑論孔子學院相關人員。

印度和中國於2020年在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突後不久，印度政府就以安全考量為由，要求全面審查孔子學院。

此舉曾引發中國反彈，中國當時呼籲印度「避免將正常合作政治化」，但印方仍要求印度機構簽定「由外國組織支持或贊助的協議時，必須取得印度外交部批准」。

印度 孔子學院 澳洲

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