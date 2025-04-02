妙齡女脊椎按摩後癱瘓又失明 慈母不放棄天天陪復健

美國喬治亞州傳出一場按摩悲劇，一名年輕女子到脊椎整骨診所就醫，接受了20分鐘的脊椎按摩，沒想到卻因此導致她的腦部受損，女子不但視力受到影響還癱瘓，人生徹底改變。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，28歲的凱特琳（Caitlin Jensen）本來是個健康又活潑的妙齡女子，也有美好的工作前程，但卻因為一次按摩而完全改變。2022年6月16日，她到當地一間脊椎整骨診所就醫，接著接受20分鐘的脊椎按摩，想不到就在短短20分鐘內發生了意外。凱特琳的椎動脈剝離（Vertebral Artery Dissection），導致血流無法供應到大腦，引發心臟驟停、中風和大腦損傷。

她的母親達琳（Darlene Jensen）在接到電話後趕抵現場，雖然當時凱特琳已經被送往醫院治療，但從那時開始，兩人的人生就再也不一樣了。凱特琳因此癱瘓，眼睛也失去協調而無法對焦，因此近乎失明，不過達琳並沒有放棄女兒，從事件發生開始，就很努力陪著她復健。

然而，這條路並不平順。幾個月前，凱特琳在家中從輪椅摔下，導致腦部再度出血，緊急送醫治療。那次意外讓凱特琳又一次住進了加護病房，不只讓達琳嚇壞了，更讓復健之路雪上加霜。

除了生理上的煎熬，龐大的醫療費用與繁瑣的法律程序，也讓這家人喘不過氣。達琳因為必須全天候照顧女兒，不能再回到原本的工作，更讓家中財務吃緊。

雖然事件發生後，他們透過GoFundMe募得18萬美元（約新台幣580萬元），也收到診所的保險理賠，但這筆理賠金額卻不夠支付凱特琳的生活開銷。達琳無奈表示，即便獲得理賠，還得支付法律與信託管理費，導致真正能用的金額少之又少。

現在凱特琳還要持續復健，達琳除了要為女兒爭取更好的醫療資源，也希望透過分享自家的故事，提升社會大眾接受脊椎按摩的安全意識。這場突如其來的災難，雖然改變了她們的生活，卻也讓這對母女展現出無比的堅韌與愛。