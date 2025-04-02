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東京16歲少女見網友遭砍死塞衣櫃！犯嫌供稱因遊戲爭執下毒手

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京少女見網友結果遭砍殺塞衣櫃。取自NHK
日本東京少女見網友結果遭砍殺塞衣櫃。取自NHK

日本愛知縣一宮市日前發生砍人命案，一名21歲無業男子江口真先因網路遊戲起爭執，一氣之下拿菜刀砍死東京16歲女高中生加藤和華，並將遺體藏匿在住家衣櫃中。

NHK報導，日本警方表示，來自東京葛飾區的女高中生加藤3月28日向母親表示將前往愛知縣與網友見面，當天從東京站搭乘新幹線出發。她在29日上午仍與家人聯絡，但當天下午起便失去音訊。

警方透過手機定位追蹤，發現江口住家可疑，進行搜查後，驚見加藤的遺體遭藏匿於衣櫃內。經調查，她身上有多處刀傷，死因為失血性休克，死亡時間估約1至2天。

嫌犯江口被捕後供稱，兩人透過線上對戰遊戲認識，當天在其住家內因遊戲問題發生爭執，他憤而持菜刀行兇。為掩蓋罪行，他還疑似使用加藤的手機登入社群帳號，偽裝一切正常。

警方目前正進一步調查兩人關係及案件詳情，以釐清犯案動機與過程。

日本 東京 遺體

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