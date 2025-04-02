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周大觀基金會赴印尼獻愛心 贈書為阿富汗難民加油

中央社／ 雅加達2日專電

周大觀文教基金會1日與北京青愛教育基金會，共赴印尼茂物訪視難民空手道館，向道館創辦人、阿富汗國手米娜．阿薩迪致敬，並贈送周大觀遺作「我還有一隻腳」印尼文版本書籍給道館，為難民加油打氣。

周大觀文教基金會發布新聞指出，創辦人周進華和北京青愛教育基金會創辦人張銀俊等一行8人，首次攜手跨國送愛至印尼，向滯留印尼的阿富汗難民國手米娜．阿薩迪（Meena Asadi）致敬，同時捐贈周大觀遺作「我還有一隻腳」的印尼文和禮物，為阿富汗難民加油打氣。

周大觀文教基金會也邀請印尼各界購買米娜．阿薩迪的自傳「最黑暗的光明」，義賣所得將捐助給滯留印尼的阿富汗難民，為他們圓夢。

台灣周大觀文教基金會創辦人周進華表示，2023年第26屆全球熱愛生命獎章得主米娜．阿薩迪，過去曾是阿富汗的空手道國手，為阿富汗贏得女子空手道國際賽事首面獎牌，卻因受當地極端分子攻擊而成為難民。她在印尼等待安置至第3國期間，成立了空手道館，無償教導其他難民空手道。

周大觀文教基金會成立於1997年，是由周大觀的父母周進華、郭盈蘭以及國內外各界愛心人士，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」的遺志而成立。

基金會28年來已表揚7大洲、81個國家、481位全球熱愛生命獎章得主，並持續透過義賣周大觀遺作「我還有一隻腳」各種語言版本書籍，幫助逾35萬名名全球最弱勢癌童，永續推動兩岸及全球關懷生命系列公益活動。

印尼 阿富汗 難民

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