豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

中國大陸人在日本開非法民宿可能已經不是新聞，不過也有正面案例。有年輕華僑將京都的町家（古民宅）改裝成民宿，拯救消失中的町家文化。日本部分傳統文化後繼無人，得到中國人的投資，不致失傳。 日本經濟新聞採訪自比為在京都「經營町家第一人」的石倉佑一。32歲的石倉出生於中國福建省，國中時隨母親移民到京都，大學時以交換學生身分到美國，住在民宿大為驚艷。回日以後，母親和他討論家中資產的投資方向，石倉建議買下京都的町家來開民宿。

2025-04-02 08:00