你已努力活了20年！日第一男公關羅蘭 獨特金句鼓勵低潮粉絲

在日本有著「第一男公關」稱號、在男公關界收入無人能敵，同時也是一名企業家兼藝人的羅蘭（Roland），據日媒「LASISA」報導，近日他在社群平台X上，對一位匿名網友的低潮留言做出回應，截至1日下午已獲得超過10萬次按讚，引發熱烈討論。

該網友在留言中表示，自己20年來沒有持續努力過任何事，學業和打工都半途而廢，現在成為 尼特族【尼特族】指未就學、未就業、也沒接受訓練的人。 ，甚至因為厭惡自己而產生輕生念頭。面對這樣的求助，羅蘭以簡單的一句話回應：「至少，你已經活在這世界20年，應該好好誇獎一下自己。」這句話不僅肯定了對方的存在，也鼓勵他學會接納自己，讓許多網友深受感動。羅蘭一向以正面積極的思維著稱，他的這段金句，再次展現了他獨特的勵志風格。

不少粉絲紛紛回應：「這句話真是直擊內心」、「活著本身就是一件了不起的事」、「他總是能把話說得如此正面，簡直是語言魔術師」。也有網友分享自身經歷，提到即使沒賺大錢、過著簡單的生活，但只要能享受日常的小確幸，去錢湯的浴池裡泡個熱水澡，都能感受到幸福。

四月在日本是一個新年度的開始，無論是新入學、職場新鮮人，或是剛轉換工作的上班族，當對未來感到迷惘時，也許可以回想羅蘭的這句話──「你已經努力活了這麼久，請好好誇獎自己。」這份溫暖的肯定，或許能成為撐下去的力量。

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