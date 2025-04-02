日本藏壽司再爆惡搞事件！空盤回收口驚見「保險套」 目擊者還原事發經過

日本知名迴轉壽司連鎖品牌「藏壽司（くら寿司）」近日再度遭遇惡搞事件。3月28日，一名顧客在社群平台X（前Twitter）上傳照片，顯示餐桌旁的空盤回收口內竟擺放了一個已開封的保險套，寫道「是誰在這裡幹壞事？」該照片迅速在網路上瘋傳，引發社會大眾關注。

根據日媒報導，一名網友3月28日在社群平台X上傳一張照片，可以看到藏壽司空盤回收孔出現一個已開封的保險套，怒批「是誰在這裡做出那種事？」貼文曝光後，目前已累積超過943萬次觀看，許多網友紛紛留言，「沒想到還有人敢做這種蠢事」、「這太噁心了，店員看到應該崩潰吧」、「等不及看到藏壽司提告了」。

雖然後來原PO迅速將帳號設為私人，但已被其他網友截圖並持續轉發。部分網友更聯想到2023年震驚日本的「壽司郎舔醬油瓶事件」，認為這類惡搞行為屢禁不止，實在令人遺憾。

有目擊者爆料，這起事件疑似是4名約15歲的青少年所為，他們先將保險套吹氣後弄破，再丟到餐盤回收孔拍照上傳到X，試圖博取大家關注。其中一名涉事少年甚至在關閉帳號前，留言炫耀自己的「粉絲數正在增加」，而另一名少年則事後發文表示，自己當時在場卻未能及時阻止朋友的行為，擔心會因此面臨法律責任。

針對這起事件，藏壽司公關部門回應，「我們已經掌握此事並確認發文帳號。目前正在調查事發門市，內部也在討論如何應對」，強調這是「絕對不能容忍的行為」，目前已與律師商討是否採取法律行動。另有自稱在現場的目擊者指出，「業者發現後，有把保險套弄破並丟棄」，但此說法尚未得到官方證實。

這起事件讓人回想起2023年轟動一時的「壽司郎舔醬油瓶事件」，當時一名少年在店內舔醬油瓶、用口水觸碰轉盤上的壽司，導致消費者不安，甚至引發食品安全危機。該事件後，壽司郎母公司向大阪地方法院提告，求償約6700萬日圓（約新台幣1487萬元），但最終於2023年7月達成和解，撤回訴訟。

然而，儘管壽司郎事件引發全國關注，日本連鎖壽司店仍頻頻遭惡作劇，讓許多民眾感嘆「難道這些人沒有學到教訓嗎？」許多網友呼籲藏壽司應該仿效壽司郎，對行為人提起訴訟，避免類似事件再次發生。