快訊

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

不好笑！日便當連鎖店喊「停賣白飯」 愚人節廣告遭網友怒轟

聯合新聞網／ 綜合報導
日連鎖便當店愚人節拿停賣白飯開玩笑，反被砲轟。無白飯示意圖，非報導中便當。 圖／ingimage
日連鎖便當店愚人節拿停賣白飯開玩笑，反被砲轟。無白飯示意圖，非報導中便當。 圖／ingimage

根據日媒「J CAST News」報導，日本知名便當連鎖店「Hokka Hokka Tei」於4月1日愚人節當天在官方台X發文，宣稱全國門市將停售白飯，並附上道歉公告。但在米價高漲、民眾生活壓力加劇的情況下，此舉未被視為幽默，反而引爆批評，最後公司只能緊急道歉滅火。

該則貼文於當天凌晨0時1分發布，內容顯示一名穿著紅圍裙的女性店員低頭致歉，搭配文字「今天開始全國門市停售白飯，誠摯向顧客致歉」。貼文中附上「#愚人節」標籤，暗示這是一則玩笑。不過在9分鐘後，公司又上了另一則貼文，以負責人名義道歉，表示「考量米價高漲，無法再抵擋價格飆升的影響」，並建議顧客改買配菜組合。儘管文末再度附上「#愚人節」標籤，但已引發大量批評。

網友紛紛留言砲轟「這種玩笑一點也不好笑」、「愚人節也該有分寸」、「現在的物價真的讓人笑不出來」、「這玩笑太過真實，很可怕」。有網友指出，每年總有企業在愚人節玩過頭，但通常會選擇「如果是真的就太好了」或「完全不可能發生」的題材，而不是讓人產生恐慌的內容。有少數網友則認為，這或許是便當業界對米價飆漲的無聲抗議，認同該公司試圖喚起大眾對物價問題的關注。

針對外界批評，「Hokka Hokka Tei」於當日下午再度發文正式道歉，承認「缺乏考量，讓大家感到不安」，並強調「公司未來仍會持續提供日本產的現煮米飯，請各位消費者安心」。

便當 愚人節 日本 白飯

延伸閱讀

愚人節羊毛！Dunkin咖啡今日贈送百萬杯免費咖啡

男性向戀愛手遊《奇點物語》愚人節玩綠帽梗被炎上！網諷：接著過清明節吧

可不可推愚人節限定「超白話」菜單！粉絲敲碗：必須推一輩子

愚人節笑著吃速食！ 麥當勞「滿福堡」全天賣、頂呱呱「莓開玩笑」、必勝客「蛇圈圈盲盒」隨機嘗

相關新聞

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

英國冠達郵輪公司（Cunard Line）旗下的豪華郵輪「瑪麗皇后二號」（RMS QUEEN MARY 2） ，驚傳超過...

日本藏壽司再爆惡搞事件！空盤回收口驚見「保險套」 目擊者還原事發經過

日本知名迴轉壽司連鎖品牌「藏壽司（くら寿司）」近日再度遭遇惡搞事件。3月28日，一名顧客在社群平台X（前Twitter）上傳照片，顯示餐桌旁的空盤回收口內竟擺放了一個已開封的保險套，寫道「是誰在這裡幹壞事？」該照片迅速在網路上瘋傳，引發社會大眾關注。

不好笑！日便當連鎖店喊「停賣白飯」 愚人節廣告遭網友怒轟

根據日媒「J CAST News」報導，日本知名便當連鎖店「Hokka Hokka Tei」於4月1日愚人節當天在官方台X發文，宣稱全國門市將停售白飯，並附上道歉公告。但在米價高漲、民眾生活壓力加劇的情況下，此舉未被視為幽默，反而引爆批評，最後公司只能緊急道歉滅火。

吉卜力風AI圖像爆紅 ChatGPT一小時新增百萬用戶

OpenAI新推出的圖像生成器，讓全球掀起一股日本動畫吉卜力風格的人工智慧（AI）創作熱潮，ChatGPT用戶數量上週暴...

町家文化、酒造場...消失中的日本傳統中國人來拯救

中國大陸人在日本開非法民宿可能已經不是新聞，不過也有正面案例。有年輕華僑將京都的町家（古民宅）改裝成民宿，拯救消失中的町家文化。日本部分傳統文化後繼無人，得到中國人的投資，不致失傳。 日本經濟新聞採訪自比為在京都「經營町家第一人」的石倉佑一。32歲的石倉出生於中國福建省，國中時隨母親移民到京都，大學時以交換學生身分到美國，住在民宿大為驚艷。回日以後，母親和他討論家中資產的投資方向，石倉建議買下京都的町家來開民宿。

冰島西南雷克雅內斯半島火山爆發 附近漁村展開撤離

冰島西南部的敘恩茲努克斯火山口群（Sundhnuksgigar）昨天爆發，不斷噴出熔岩，附近漁村格林達維克（Grinda...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。