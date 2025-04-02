不好笑！日便當連鎖店喊「停賣白飯」 愚人節廣告遭網友怒轟

根據日媒「J CAST News」報導，日本知名便當連鎖店「Hokka Hokka Tei」於4月1日愚人節當天在官方台X發文，宣稱全國門市將停售白飯，並附上道歉公告。但在米價高漲、民眾生活壓力加劇的情況下，此舉未被視為幽默，反而引爆批評，最後公司只能緊急道歉滅火。

該則貼文於當天凌晨0時1分發布，內容顯示一名穿著紅圍裙的女性店員低頭致歉，搭配文字「今天開始全國門市停售白飯，誠摯向顧客致歉」。貼文中附上「#愚人節」標籤，暗示這是一則玩笑。不過在9分鐘後，公司又上了另一則貼文，以負責人名義道歉，表示「考量米價高漲，無法再抵擋價格飆升的影響」，並建議顧客改買配菜組合。儘管文末再度附上「#愚人節」標籤，但已引發大量批評。

網友紛紛留言砲轟「這種玩笑一點也不好笑」、「愚人節也該有分寸」、「現在的物價真的讓人笑不出來」、「這玩笑太過真實，很可怕」。有網友指出，每年總有企業在愚人節玩過頭，但通常會選擇「如果是真的就太好了」或「完全不可能發生」的題材，而不是讓人產生恐慌的內容。有少數網友則認為，這或許是便當業界對米價飆漲的無聲抗議，認同該公司試圖喚起大眾對物價問題的關注。

針對外界批評，「Hokka Hokka Tei」於當日下午再度發文正式道歉，承認「缺乏考量，讓大家感到不安」，並強調「公司未來仍會持續提供日本產的現煮米飯，請各位消費者安心」。