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孔子學院與中國政府有關聯惹議 遭澳洲6所大學關閉

中央社／ 坎培拉1日綜合外電報導

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲幾乎有一半校園內設有孔子學院的大學已將學院關閉。孔子學院與中國政府有關聯，因而引發爭議及外界的關切。

部分大學援引COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為關閉孔子學院的原因，不過，也有專家表示，澳洲政府關切外國勢力的干預也是「可能因素之一」。

報導中表示，目前澳洲仍有7所孔子學院仍開放，不過，昆士蘭理工大學（Queensland University ofTechnology）表示，明年會進行檢討。

自從澳洲政府2年前提及，將不再允許孔子學院在澳洲設立，迄今已經有6所澳洲大學關閉這所與北京當局有關的爭議性教育中心。

澳洲政府加強對孔子學院的檢視，批評人士指出，孔子學院破壞學術自由，並容許中國當局對於大學校園裡的教學內容施以不當的影響力。

孔子學院如今已悄悄地消失在澳洲部分大學校園裡，墨爾本大學（University of Melbourne）、昆士蘭大學（University of Queensland）、新南威爾斯大學（University of New South Wales）和西澳大學（University of Western Australia）都選擇不再與孔子學院續約。

阿得雷德大學（Adelaide University）似乎也已經關閉孔子學院，不過，該校婉拒證實或否認。

隨著近年來澳洲政府憂心北京當局利用孔子學院來監視中國留學生，並推廣有利於中國的論述，澳洲不少大學趕忙重新協議合約，並對該學院教學內容施以更多控制。

澳洲廣播公司於2019年披露，孔子學院志願教師申請人，必須展現對中國政府的政治忠誠。人權觀察（Human Rights Watch）組織也曾表示，孔子學院多次審查涉及北京的敏感議題討論。

澳洲政府也要求大學提供有關孔子學院的更多資訊，並在某些情況下，必須在「外國影響力透明法」（Foreign Influence Transparency Scheme）計畫註冊。

澳洲外交暨貿易部發言人說：「外交部長已表明對大學機構的期待，也就是澳洲大學不應再設立任何新的孔子學院。」

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