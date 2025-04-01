省下律師費！ChatGPT上陣辯護 哈薩克男勝訴撤銷罰單

哈薩克一名男子近期成功用ChatGPT撤銷交通罰單，成為該國首例AI辯護勝訴的案例。男子勝訴之後，甚至打算再使用ChatGPT提告警方，要求警政單位賠償他因訴訟而浪費的時間。

據ODDITYCENTRAL報導，2024年12月，23歲的伊斯邁洛夫（Kenzhebek Ismailov）駕車載母親前往醫院。當時車子行經阿拉木圖（Almaty）一條單線道，前方車輛卻突然停下，完全擋住了去路。由於伊斯邁洛夫選擇繞到右側，開到公車專用道超車，於是收到5800堅戈（約台幣383元）的罰單。

伊斯邁洛夫原本想向交通管理機構申訴，解釋當時的情況，但他的申訴卻遭到駁回。為了能不花錢請律師，他決定求助ChatGPT，看看AI能不能幫忙他應對這場法律糾紛。

他告訴ChatGPT，如果當時不繞道，會造成整條車道堵塞，也提到監管單位的官網有監視畫面，可以當作證據。AI建議他直接上訴，並且協助他撰寫一份完整的法律文件。

伊斯邁洛夫在社群平台X（原Twitter）上分享了這段經歷。他表示，交通管理部門最初態度非常強硬，直接駁回他的申訴，甚至暗示他若選擇繳納罰款，就等於承認違規。但在哈薩克，若在一定期限內繳納罰款，可享有50%的折扣，因此即使最後敗訴，最多也只需支付一半金額。

但伊斯邁洛夫不肯承認違規，選擇提出上訴。這時交管單位提出私下和解，並且能協助刪除罰單和退還罰金。可是ChatGPT依然建議他不要接受和解，而是要繼續打官司，讓法院做出正式裁決。

最後，在聽證會上，伊斯邁洛夫用ChatGPT的語音合成功能，讓AI協助回答法官的問題。由於AI的表現相當出色，法官最終裁定撤銷罰單。現在，伊斯邁洛夫不僅成功撤銷罰單，還考慮進一步對警方提起民事訴訟，要求賠償他為這場官司所浪費的時間。